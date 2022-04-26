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"Нулевая" растаможка автомобилей из-за границы: с конца апреля действуют новые ограничения

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"Нулевая" растаможка автомобилей из-за границы: с конца апреля действуют новые ограничения

Новые ограничения относительно "нулевого" растаможивания авто из-за границы / pixabay.com

С 25 апреля 2022 года действуют определенные ограничения, касающиеся нового закона о "нулевом" растаможивании авто из-за границы во время военного положения. Узнайте больше в материале ТСН.ua.

Во время военного положения в Украине ввели "нулевое" растаможивание авто, которые были ввезены из-за границы. Однако процедура оформления нового транспортного средства занимает немало времени, из-за чего в длинных очередях стоят волонтеры, везущие гуманитарный груз.

Эта ситуация была решена. Об этом сообщил на своей странице в Telegram заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. С 25 апреля 2022 года все легковые автомобили, ввозимые в Украину из-за границы для личных нужд, будут оформляться только на определенных пунктах пропуска. А именно:

  • Со стороны Польши: "Грушев", "Угринов", "Устилуг", "Смольница";
  • Со стороны Венгрии: "Косино" и "Звонковое";
  • Со стороны Словакии: "Малый Березный".

Такое решение было принято потому, что Законодательством Евросоюза не разрешено создавать отдельные полосы для пропуска гуманитарных грузов. Теперь волонтерам не придется выстаивать круглосуточные очереди на пунктах пропуска.

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