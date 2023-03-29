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Нумеролог назвал месяц, когда может закончиться война: "Возможно подписание каких-либо договоров"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
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Нумеролог назвал месяц, когда может закончиться война: "Возможно подписание каких-либо договоров"

Фото: Associated Press

В июле этого года может закончиться вооруженное противостояние между Россией и Украиной.

Подписание соглашений о прекращении войны может состояться в июле этого года.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал нумеролог Владислав Грицай.

“Подписание каких-либо договоров возможно в июле. Потому что в РФ конец мая, начало июня — период, когда может произойти смена власти или перестройка сил. Это может привести к тому, что люди, которые поддерживают войну, не будут иметь рычагов влияния, как сейчас”, — подчеркнул Владислав Грицай.

Напомним, что в России снова начали оправдывать войну против Украины защитой людей, общающихся на русском языке.

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Дата публикации
Просмотры
719
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