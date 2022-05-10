Нумерология и оккультизм – русская верхушка все больше увлекается псевдомагическими учениями

Следуя примеру нацистского Вермахта, в Кремле пытаются поставить оккультные практики на службу своим агрессивным планам.

Война, развязанная Россией в Украине, похоже, тоже не обошлась без попыток достичь цели с помощью потусторонних сил. Что делали Путин и Шойгу в тайге, какие странные вещи происходят в Кремле, и как все это связано с войной в Украине, в ТСН.

Каникулы в тайге: в последние годы Путин много раз приезжал в Сибирь на Алтай и Тиву. Его постоянный компаньон в этих поездках – министр обороны Шойгу. Острословы окрестили их совместные путешествия по таежному роману, хотя романтика здесь на самом деле ни при чем. Говорят, истинная цель этих походов – заручиться поддержкой сверхъестественных сил. Якобы именно Шойгу, уроженец этих краев, посвятил Путина в шаманские практики. Ведь на пороге семидесятилетия его, говорят, стал преследовать страх смерти и потери власти.

«Масса разных людей начала ему вселять в силу этих проблем, связанных со здоровьем, и страх смерти, физической смерти, он не понимает, какой может быть потусторонний мир с точки зрения христианина, потому что чуждо это, не близко, он начал. восхищаться этими обрядами, они его затащили. В первую очередь Шойгу, который сам – тувинец. А не понимать, как они склонны к шаманизму, это было бы недооценить степень этого влияния. Тува, только после Второй мировой войны оказавшаяся в составе России, она не потеряла связи с этими культами», — убеждают Марк Фейгин.

Журналисты, сопровождающие Путина в его поездках, также рассказывают странные вещи: мол, охрана запрещает кому-либо ступать на его след. Для Путина усыпляют то медведя, то тигрицу, чтобы он надел на них ошейник. И это тоже очень похоже на ритуал, ведь эти звери тотемные, а ошейник может означать покорение духов, которые, по шаманским верованиям, живут в диких животных.

И очень часто эти поездки в Сибирь выпадают на дни весеннего или осеннего равноденствия – важнейшие даты во многих языческих календарях. То, что Путин, кажется, вполне серьезно воспринимает шаманизм, может свидетельствовать и о расправе с Александром Габышевем. Чудаковатый житель Якутска объявил себя шаманом и заявил, что пойдет в Москву выгонять Путина.

Но до Москвы он так и не дошел, Габышева несколько раз арестовывали, а затем отправили в сумасшедший дом, где принудительно лечат.

Однако Путина можно увидеть и на православных службах, он облюбовал новый и очень странный храм вооруженных сил России под Москвой. Его построили вопреки большинству христианских канонов. Его стены темно-зеленые, как танковая броня. На стенах были мозаики с изображением Сталина, самого Путина и Шойгу, потом их убрали. А еще здесь хранятся отнюдь не православные артефакты – фуражка Гитлера, например. Все это сооружение – это культ освящения насилия, которое с христианством ничего общего не имеет.

«Сейчас те вещи, которые существовали в предыдущие периоды истории России, стали называть своими именами. Не святого Александра Невского, а Вооруженных Сил. Спасибо за откровенность, это – вполне органичная штука для российского общества», – говорят историки.

Иностранные лидеры, ведущие переговоры с Путиным, часто отмечают его полную изолированность. Ближайшим человеком в его окружении называют Юрия Ковальчука – владельца большого медиа-холдинга, давнего друга Путина и человека с очень странными взглядами. Именно его телеканалы транслируют немало мистических телепередач.

Для нападения на соседей Путин использует так называемые магические даты. Война в Грузии началась восьмым числом восьмого месяца в 2008 году. Вторжение в Украину планировали на зеркальную дату – 22.02.22. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ссылаясь на перехваченные разведкой приказы, где стояла эта дата. И свое обращение, как установили за метаданными, Путин записал еще 21 февраля. Неизвестно, что заставило его отложить нападение на два дня. Однако, возможно, именно этим его придворные шаманы объясняют военный провал в Украине.

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