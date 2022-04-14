Нурлан Сабуров оскандалился неудачной шуткой об убитых украинцах: "Это месячные?"

Украинские звезды отреагировали на скандал.

Известный российский комик, звезда ЧБД Нурлан Сабуров оскандалился во время выступления в США.

Так, на концерте в Сан-Франциско, состоявшемся 13 апреля, на сцену выбежала украинка Юлия Косивчук. Она появилась в белом платье с красными пятнами – символ тысячи убитых украинцев. Увидев Юлию Нурлан сказал: "Извините, это месячные? Что происходит?" Зрителям понравилась "шутка", о чем свидетельствует смех и аплодисменты в зале.

Впрочем, охранники не пустили девушку на сцену. Косивчук опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram.

"Нет, подонок, это у меня не месячные, как ты, неладно перднул своим ртом, это я — Украина! И пока ты здесь зарабатываешь бабло, развлекая конченых рабов — я истекаю кровью!" – написала Юлия.

В сообщении она также поделилась, что только несколько человек после скандальной фразы вышли из зала. А все остальные продолжали "ржать": "Да обезьянка с тарелками в их мозгу бессмертна".

Она добавила, что билеты на выступление Сабурова, живущего в Москве и платящего там налоги, стоили 135 долларов.

"Сколько еще пуль они купят за эти деньги?! Молчание — это преступление! Он не говорит о войне своим многотысячным подписчикам, потому что он за МИР. P.S. А то дерьмо из толпы, что кричало "ненавижу вас хохлов ёб**ых" и тыкал фак – мы тебя сняли и скоро сделаем известным", – добавила Юлия.

Фолловеры художницы поддержали ее. Не обошли вниманием ситуацию и украинские знаменитости. В частности Даша Астафьева показала Нурлану средний палец.

instagram.com/da_astafieva

"Шутка о месячных в твоем говноспиче окончательно убила в тебе человека. А мужика там и не было", — написала звезда.

instagram.com/da_astafieva

Со своей стороны, Анатолий Анатолич написал, что комик – мерзавец.

instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, на днях Нурлана Сабурова затравили во время выступления в США из-за молчания о войне в Украине. Он смог лишь сказать, что "сочувствует" украинцам.

Впоследствии на это отреагировал Потап.

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