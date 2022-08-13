Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Нуждаемся в усилении артиллерийского огня": Залужный побеседовал с коллегой из США

Дата публикации
Просмотры
564
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Нуждаемся в усилении артиллерийского огня": Залужный побеседовал с коллегой из США

Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 августа провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

В частности, во время разговора стороны еще раз сверили оценки потерь россиян в войне РФ против Украины.

Об этом Залужный сообщил в Сети.

Он отметил, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – разгромлена пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине.

"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Он также поблагодарил Милли и всю американскую нацию за действенную поддержку в защите украинского народа и общих ценностей – свободы и демократии.

Напомним, в Украину прибыла артиллерийская установка Zuzana 2, которая важна тем, что ведет огонь более высокоточными боеприпасами (отклонение от цели всего 1-2 м).

Танки орков не боятся - репортаж с передовой на горячем юге

Танки орков не боятся - репортаж с передовой на горячем юге

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация