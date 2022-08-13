"Нуждаемся в усилении артиллерийского огня": Залужный побеседовал с коллегой из США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 августа провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
В частности, во время разговора стороны еще раз сверили оценки потерь россиян в войне РФ против Украины.
Об этом Залужный сообщил в Сети.
Он отметил, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – разгромлена пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине.
"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.
Он также поблагодарил Милли и всю американскую нацию за действенную поддержку в защите украинского народа и общих ценностей – свободы и демократии.
Напомним, в Украину прибыла артиллерийская установка Zuzana 2, которая важна тем, что ведет огонь более высокоточными боеприпасами (отклонение от цели всего 1-2 м).
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