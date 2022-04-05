"Нужен гений Наполеона, чтобы сформировать что-нибудь боеспособное": Арестович оценил возможности российского наступления на Харьков

В ближайшее время городу могут угрожать только обстрелы.

У российских оккупантов существуют планы наступления на Харьков, однако реализовать их мешает ряд объективных причин.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, Харькову, как и всей Украине, в ближайшее время могут грозить только обстрелы, но осуществить полномасштабное наступление оккупантам не удастся.

“Могу сказать, что планы наступления на Харьков не означают их реализации... Взять Харьков — это не решаемая задача. Наступление трижды переносили, потому что идет перегруппировка войск с попыткой сколотить из того, что есть, хоть что-то боеспособное, потому что там настолько сборная "солянка", что нужен гений Наполеона или две недели запаса, чтобы сформировать что-то способное для наступления”, — пояснил Арестович.

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По его словам, сейчас там собраны подразделения Росгвардии, десантников, морской пехоты — и все они в разном состоянии, некоторые вышли с потерями из боев, некоторые только что прибыли с территории России. В нынешнем состоянии российских войск на харьковском направлении Арестович не видит возможностей для массированного наступления.

Также советник главы ОПУ поставил под сомнение возможность окружения украинской армии в зоне ООС на Донбассе, которое является составляющей второго этапа наступления российских оккупантов, которое никак не начнется. “Как-то не очень у них получается. Сейчас там тоже пауза, перегруппировка. То, что я говорил о сборной "солянке" разных подразделений, касается и этой попытки окружения”, — заметил Арестович.

Также он подчеркнул, что украинская армия не просто ждет наступления, но и готовит свои "сюрпризы", которые должны сорвать планы противника.

Напомним, вечером 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Погибли четыре гражданских лица.

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