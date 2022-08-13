"Нужна демонстрация наказания оккупантов" — Резников обратился к участникам "Рамштайна"

Глава министерства обороны Алексей Резников инициирует обращение через МИД Украины к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group (известная в Украине как формат "Рамштайн") с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям для образования международных групп, которые будут помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений в Украине, а также будут анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов.

Об этом Алексей Резников сообщил в Facebook.

"Жестокое массовое убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в Оленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести Кремль на нашу землю. И от чего мы защищаем не только Украину, а весь свободный мир. Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным способом "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет", — подчеркнул он.

Министр заявил, что важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что "наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени".

В первую очередь, это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, которые поощряют или оправдывают преступления.

"Координация в сфере наказания российских преступников может стать важным дополнением работы по оказанию помощи оружием, в чем "Рамштайн" благодаря лидерству великого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина III уже продемонстрировал выдающиеся результаты", — подчеркнул министр.

Алексей Резников также обратился через МИД Украины к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано о необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений российской федерации против украинских военнопленных.

"Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или укрыться не получится. Единственный шанс на спасение какой-либо перспективы для соответствующих лиц в России – немедленно прекратить участие в преступной агрессии и конкретными действиями смягчить последствия. Не стоит медлить", — резюмировал министр.

Напомним, командир "Азова" рассказал, чем россияне могли убить пленных в Оленовке.

Читайте также: