Нужна ли в Украине мобилизация с 20 лет: Чмут назвал плюсы и минусы

Директор Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Мобилизация 20-летних парней — разовая акция, которая ничего не даст.

Такое мнение высказал директор Фонда компетентной помощи армии «Повернись живим» Тарас Чмут в интервью для LIGA.net.

По словам Чмута, уменьшение мобилизационного возраста до 20 лет необходимо, но это не решит всех проблем Сил обороны.

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«Поддерживаю ли я ее [мобилизацию с 20 лет — ред.]? Да, поддерживал и поддерживаю, и считаю, что это правильно. Но это — как тогда, так и сейчас — одноразовая акция», — подчеркнул глава фонда «Повернись живим».

Он объяснил, что даже если снизить мобилизационный возраст до 20 лет и призвать 50 или 100 тысяч человек дополнительно, структура Сил обороны останется неизменной. И эти люди попадут в те же учебные центры и присоединятся к тем же бригадам, которые есть сейчас.

«В существующей сейчас архитектуре военного управления это просто ничего не даст. А второго шанса получить большое количество физически молодых, здоровых и еще не истощенных людей у нас не будет. Поэтому здесь не все так линейно, как может показаться. Это не о действии в один шаг, типа давайте всех сейчас мобилизуем и что-то произойдет. Ничего не произойдет», — заявил Чмут.

По его мнению, мобилизация мужчин с 20 лет прямо сейчас приведет лишь к их потере. Но в то же время необходимо понимать, что в условиях такой активной войны армии крайне нужны молодые люди.

Напомним, в Украине часть студентов может лишиться отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде в ближайшее время будут рассматриваться соответствующие изменения в законодательстве.