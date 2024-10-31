"Нужна нормальная мобилизация": военный психолог рассказал о самых частых причинах СОЧ

Ситуации, когда военнослужащие самовольно покидают части угрожающей, поскольку это приводит к нехватке людей в армии.

Причины самовольно покидать службу военных разные – недовольство командованием, психологические и физические проблемы, страх погибнуть.

Такое мнение высказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Радио Свобода.

Психолог не дал конкретных цифр, но отметил, что случаев СОЧ очень много.

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"Можно понять тех людей, которые идут в СОЧ, но он не решает вопрос. У нас нет нормальной мобилизации", – отметил он.

По словам Андрея Козинчука, люди устают и поэтому вынуждены самовольно покидать часть из-за страха смерти или из-за семейных проблем.

"Не отпускают в отпуск, просто соскучился. В армии нет выходных. Есть отпуск, в который могут не отпускать абсолютно законно, потому что не хватает, опять же, людей", – подчеркнул боец.

Он также сообщил, что есть случаи, когда военные возвращаются из СОЧ.

"Как правило, это люди, которые договорились, что их переведут в другие подразделения или они решили какие-то свои социальные проблемы", — добавил он.

По мнению эксперта, массовое СОЧ можно остановить с помощью общей мобилизации со снижением призывного возраста хотя бы на три года. Также необходимо установить четкие сроки службы.

"Каждый военнослужащий должен знать, когда это все закончится", – подытожил психолог.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украине открыли почти 90 тысяч производств по СОЧ.

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