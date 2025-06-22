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"Нужна полная ответственность": Зеленский об ударе РФ по полигону
Зеленский заявил, что ожидает отчета по всем обстоятельствам российского ракетного удара по полигону.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар РФ по полигону на юге Украины, в результате которого погибли три человека.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 22 июня.
Он заявил, что ожидает полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины.
«Сегодня был этот удар, не первый такой удар, к сожалению есть потери, ранены. Нужна полная ответственность», — подчеркнул президент.
Напомним, что сегодня, 22 июня, Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ. В настоящее время известно о трех погибших .
По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения. Также он уточнил, что удар произошел в Херсонской области.