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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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"Нужна полная ответственность": Зеленский об ударе РФ по полигону

Зеленский заявил, что ожидает отчета по всем обстоятельствам российского ракетного удара по полигону.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар РФ по полигону на юге Украины, в результате которого погибли три человека.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 22 июня.

Он заявил, что ожидает полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины.

«Сегодня был этот удар, не первый такой удар, к сожалению есть потери, ранены. Нужна полная ответственность», — подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня, 22 июня, Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ. В настоящее время известно о трех погибших .

По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения. Также он уточнил, что удар произошел в Херсонской области.

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