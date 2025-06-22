"Нужна полная ответственность": Зеленский об ударе РФ по полигону

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар РФ по полигону на юге Украины, в результате которого погибли три человека.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 22 июня.

Он заявил, что ожидает полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины.

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«Сегодня был этот удар, не первый такой удар, к сожалению есть потери, ранены. Нужна полная ответственность», — подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня, 22 июня, Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ. В настоящее время известно о трех погибших .

По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения. Также он уточнил, что удар произошел в Херсонской области.