Нужно бить не только по Крымскому мосту: эксперт объяснил, почему россияне не используют этот маршрут

Для ослабления способностей врага нужно бить по другим его логистическим объектам. А это зависит от сроков поставок Украине западного вооружения.

Россияне значительно сократили использование Крымского моста, потому что построили дополнительные маршруты.

Об этом 7 мая в эфире телемарафона сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Из-за внимания ВСУ к Крымскому мосту Россия сосредоточилась на использовании сухопутного коридора в Крым.

"Они уже построили около 63 км новых железнодорожных путей на временно оккупированных территориях Запорожья, Донетчины, Луганщины, Херсонщины. И обновили около 140 км тех путей, которые уже были. Их план до конца года — максимально связать оккупированные территории, Крым и территорию РФ", – сообщил эксперт.

РФ рассредоточивает логистику, чтобы не было сбоев. Это будет для Украины большой проблемой.

В то же время Дмитрий Жмайло сказал, что Крымский мост будет поражен, а новые логистические маршруты россиян также будут уничтожены.

Главное, учесть такие факторы, как планирование, темпы поставок Украине западного вооружения.

"Чем быстрее будут темпы, чем лучше будет налажена наша логистика, тем быстрее мы можем перехватить инициативу, которая, к сожалению, пока сохраняется за россиянами из-за, собственно, того, что Украина полгода не получала помощи от западных союзников", — сказал эксперт.

По словам эксперта, важно рассматривать уничтожение всех логистических маршрутов как первоочередную цель.

Он напомнил, что "пехота – выигрывает битвы, а логистика – войны.

"Поэтому все логистические маршруты — наша цель №1", — отметил он.

Если бы российская передовая не получала достаточного количества боеприпасов, вооружения или элементарно продуктов питания и питьевой воды, их наступление и происходящее начало бы хромать.

Жмайло подчеркнул, что сейчас важно не только уничтожение логистических маршрутов, но и всех военных баз в Крыму, командных пунктов, которых там 150-200.

Напомним, как показал анализ спутниковых снимков, на Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, и поэтому оно больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск.

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