Нужно больше, чем управление кризисом: при каких условиях РФ признает независимость Украины – анализ Foreign Affairs

Одобрение Конгрессом США пакета помощи Украине на $61 миллиард состоялось в прошлом месяце. Дефицит боеприпасов повлиял на позиции Украины на фронте, оставив города и критически важную инфраструктуру под ударами российских ракет и беспилотников. Помощь США должна помочь Украине стабилизировать фронт и защитить свое небо. Но украинской армии тоже срочно нужны дополнительные солдаты.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Военные эксперты считают, что украинской армии необходимо втрое увеличить количество новобранцев, чтобы поддерживать оборонные действия при нынешнем уровне боевых действий.

"Более двух лет Киев и его партнеры работали в режиме кризисного менеджмента, планируя с шагом в месяцы, а не годы. Но этот краткосрочный подход больше не отвечает целям – и он не устойчив", - говорится в материале.

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Как пишет Foreign Affairs, Украине нужно больше, чем просто антикризисное управление. К настоящему моменту должно быть понятно, что нет короткого пути к прекращению войны с Россией, будь то на поле боя или посредством политического и экономического давления на Москву. В этой связи Украине понадобится стратегическое видение, которое будет вращаться вокруг повышения ее оборонного потенциала и сдерживания в долгосрочной перспективе.

Заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве 14 мая о том, что Штаты планируют подписать с Украиной 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, является шагом в правильном направлении. Кроме подобных соглашений, которые подписал Киев с несколькими другими партнерами, это сигнализирует России, что хотя Украина вряд ли в ближайшее время присоединится к НАТО, Соединенные Штаты и Европа поддерживают ее.

Однако еще больше можно сделать для разработки согласованной долгосрочной безопасности для Украины.

Сдерживание российской агрессии потребует трех элементов: отрицания, наказания и доверия. Чтобы отрицать возможность России побеждать на поле боя, Украина должна построить свои Вооруженные силы и оборонную промышленность, чтобы она могла разворачивать и поддерживать потенциал, который одновременно снижает военный потенциал России и делает будущее российское вторжение маловероятным.

Чтобы сигнализировать об угрозе наказания, западные военные должны разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы наложить на Россию значительные затраты, если она снова нападет на Украину после достижения гипотетического соглашения о прекращении огня.

И чтобы сделать эти планы надежными в глазах Москвы, страны Запада должны взять на себя обязательства в идеале в юридической форме. Именно здесь договоры безопасности Украины с Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО, при условии надлежащего выполнения и надлежащего финансирования, будут иметь решающее значение.

"Достижение крепкого мира будет невозможно без четкого видения долгосрочной безопасности Украины. Кремль должен понять, что его цель по подчинению Киева недостижима — ни сейчас, ни когда-либо. Только тогда российское руководство сможет сесть за стол для содержательных переговоров и признать независимость Украины в долгосрочной перспективе", — говорится в публикации.

Не существует "серебряной пули", которая могла бы положить конец войне России против Украины, пишет Foreign Affairs.

"Путин преследует двойную цель: навязать свою волю Киеву и переписать правила европейской безопасности. Он считает, что время на его стороне, и не чувствует необходимости идти на компромисс, даже несмотря на то, что Украине поступает новая помощь США. В этих обстоятельствах создание дипломатического пути для достижения урегулирования означает –поставить телегу впереди лошади. Может пройти много времени – годы, а возможно даже десятилетия – прежде чем у Украины появится реальный шанс вернуть себе всю территорию, оккупированную Россией, или военным путем, или с помощью липломатии. Но Путин не бессмертен, его режим не вечен, а его война создала внутреннее давление, которое может проявиться дестабилизирующим образом", - подчеркивают журналисты.

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Тем временем Украина нуждается в твердых обязательствах Запада по безопасности. Украинцы должны быть уверены, что у них будет поддержка своих партнеров независимо от того, каким будет ход войны, даже если они однажды решат, что прекращение огня соответствует их интересам. И руководство России должно понимать, что его рычаги влияния на Киев будут продолжать сужаться по мере роста возможностей Украины, подкрепленных непреклонной преданностью Западу долгосрочной безопасности страны.

Независимо от того, верит ли кто-то, что война закончится на поле боя или за столом переговоров, стратегия развития обороноспособности и способности сдерживания Украины, сигнализируя об устойчивости Запада, является лучшим способом создать крепкий мир в Европе.

Напомним, США и Великобритания имеют доказательства, что Китай передает летальное оружие России.

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