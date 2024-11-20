"Нужно будет убивать не задумываясь": Залужный дал советы украинским солдатам в Британии

Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный обратился с речью к украинским солдатам, которые проходят обучение на британской тренировочной базе в Восточной Англии.

Фрагмент выступления опубликован в его Telegram-канале.

Генерал Залужный подчеркнул, что война с каждым днем становится все более жестокой и "почти не оставляет шансов выжить", поэтому посоветовал научиться именно выживанию.

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“Учитесь не бояться смерти, учитесь не бояться смотреть врагу в глаза, это очень важно. Вы должны научиться прежде всего беречь себя, научиться здесь выживать. Второе: смотрите друг другу внимательно в глаза, запоминайте друг друга. Вы должны друг друга запомнить на всю жизнь и переживать, где мой товарищ, что с ним, жив ли", — говорил украинский генерал.

Валерий Залужный также отметил, что для выполнения боевой задачи бойцам нужно быть готовыми убивать врага без колебаний.

“Нужно обязательно выполнить задачу, для этого нужно будет убивать, не задумываясь, видя врага. Убейте его первым, потому что он попытается убить тебя или твоего товарища", — сказал он.

Обращаясь к украинским солдатам, бывший главком ВСУ напомнил им, ради кого они воюют.

“Украина должна быть сохранена, наши дети, наши женщины, наши родители должны жить в мире, чего бы нам это ни стоило. Украина у нас одна, и мы обязательно победим вместе”, — заверил он.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Великобритании , озвучил ряд фактов для правильного понимания текущих событий в Украине и мире.

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