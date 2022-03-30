"Нужно быть готовым к войне": бывший топ-военный НАТО рассказал, когда наступит мир в Европе

Экс-заместитель командующего сил НАТО подчеркнул, что мира в Европе не будет до тех пор, пока у РФ у власти Путин.
Британский генерал в отставке, экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширреф считает, что перебрасывание Россией войск от Киева может значить обман и то, что агрессор может сосредоточиться в других регионах Украины.
Об этом сообщает BBC.
Генерал отметил, что он не верит в то, что РФ уводит свои войска от Черниговской и Киевской областей.
"Это почти наверняка признание, что попытка продвигаться на многих оперативных направлениях провалилась, и наиболее вероятно – предвестник концентрации сил в другом месте… Я бы не исключал определенный обманный маневр", — отметил Ширреф.
Экс-заместитель командующего сил НАТО подчеркнул, что мира в Европе не будет до тех пор, пока у РФ у власти Путин.
Он также добавил, что НАТО должно сделать все, чтобы война для Североатлантического союза была "холодной", без активных боевых действий, однако НАТО должно готовиться и к противостоянию.
"Мы еще не видели такого наращивания сил НАТО, которое, по моему мнению, важно, если Альянс хочет сдержать какую-либо дальнейшую агрессию", — отметил Ширреф.
Напомним, американский генерал заявил, что РФ неоднократно обстреливала Украину гиперзвуковыми ракетами.
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