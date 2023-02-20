Нужно быть готовыми ко всему: военный эксперт о ситуации в Украине в ближайшие дни

Как сказал Нарожный, очень трудно делать какие-то прогнозы по человеку, у которого "не очень порядок на чердаке".

Следует ли ожидать массированного удара России по Украине на годовщину широкомасштабного вторжения?

Ответ на это дал военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV.

Эксперт выразил уверенность, что следует ожидать провокаций со стороны РФ.

"Какие-то удары точно будут на годовщину войны, на 24 февраля. Поэтому обязательно нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть готовым ко всему. Собрать какой-то минимальный набор, который нужен для того, чтобы пересидеть в бомбоубежище все, что нужно пересидеть. быть готовым к тому, что два-три дня быть более или менее внимательными", — заявил он.

По его словам, ПВО перехватывает примерно 90% всех летящих ракет из тех, что мы можем сбивать, однако есть некоторые виды ракет, которые ПВО Украины не может сбивать. Это С-300, С-400, Х-22, баллистические ракеты, "Искандеры" и т.д.

"К сожалению, у врага они все еще есть и есть в достаточно заметном количестве. Поэтому не игнорируем сигналы воздушной тревоги, готовимся ко всему. Но я уверен, что мы относительно легко переживем эту годовщину", — добавил эксперт.

В Генштабе рассказали, что в течение суток враг нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Он произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия может добиться реванша, поэтому следует ожидать наступления.