Российское общество поддерживает фюрера Путина даже когда ВСУ сжигают оккупантов в Харьковской и Херсонской областях.
Россияне поддерживают главу Кремля Путина – это подтверждает настроение общества и действия людей на выборах.
Об этом заявил пресс-секретарь фюрера Путина Дмитрий Песков.
"Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", — отметил Песков.
Он также назвал другие точки зрения, критически настроенные точки зрения – плюрализмом на тонкой грани. И посоветовал таким людям "быть очень осторожными".
"С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к происходящему в рамках специальной военной операции, что понятно, что общественное мнение очень эмоционально реагирует", — добавил Песков.
Напомним, что войска РФ ударили по приграничью Сумской области.
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