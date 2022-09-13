Российское общество поддерживает фюрера Путина даже когда ВСУ сжигают оккупантов в Харьковской и Херсонской областях.

Россияне поддерживают главу Кремля Путина – это подтверждает настроение общества и действия людей на выборах.

Об этом заявил пресс-секретарь фюрера Путина Дмитрий Песков.

"Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", — отметил Песков.

Он также назвал другие точки зрения, критически настроенные точки зрения – плюрализмом на тонкой грани. И посоветовал таким людям "быть очень осторожными".

"С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к происходящему в рамках специальной военной операции, что понятно, что общественное мнение очень эмоционально реагирует", — добавил Песков.

Напомним, что войска РФ ударили по приграничью Сумской области.

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