"Нужно быть реалистами": на сколько хватит помощи США – генерал ответил

По его словам, речь может идти только о том, чтобы стабилизировать ситуацию и остановить наступление РФ.

Помощи хватит лишь для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. Этих средств недостаточно, чтобы ВСУ оказались на пике своих возможностей.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Оbozrevatel.

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"60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это демонстрируют элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Достаточно воспринимать эту ситуацию эмоционально", – отметил он.

Генерал признал, что потенциал украинской армии значительно меньше, чем потенциал российской армии. Паритета нет даже в боеприпасах.

"Может быть, речь идет лишь о том, чтобы стабилизировать ситуацию и остановить наступление. Но это большой вопрос", — подытожил Романенко.

Ранее аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий назвал ключевое вооружение из пакета помощи США.

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