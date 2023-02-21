Нужно компенсировать "хилое" послание Путина: нардеп предупредил об опасности 23-24 февраля

России нужно демонстрировать хоть какие-то успехи, поэтому не исключено, что оккупанты нанесут новый ракетный удар.

Несмотря на то, что сегодняшнее обращение российского диктатора Путина было относительно хилым и обошлось без резонанса, Кремль к годовщине вторжения должен показать россиянам хоть какой-нибудь результат на фронте. Именно поэтому не исключено, что 24 февраля оккупанты нанесут новый ракетный удар.

Такое мнение высказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, информирует "24 канал".

По его словам, обращение Путина к Федеральному собранию было чрезвычайно хилым и безэмоциональным. Поэтому на этом фоне и на фоне постоянных неудач России нужно демонстрировать хоть какие-то успехи.

"Жалкое зрелище. Как и последние обращения Путина на разных форматах. Исключать нанесение ударов на 23 – 24 февраля мы не можем. Хотя Россия и имеет критически низкий запас ракет, но военно-политическому руководству оккупантов нужно демонстрировать хоть какие-то достижения за год полномасштабной войны", – отметил Вениславский.

Поэтому депутат призывает украинцев быть особенно бдительными 23 – 24 февраля. Однако замечает: россияне могут нанести преступный удар и в любой другой день, поэтому расслабляться не следует.

Что РФ задумала к годовщине вторжения

Ранее военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что на этой неделе следует ожидать ужесточения провокаций со стороны РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также призвал украинцев в ближайшие дни быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги, вероятным атакам дронами и ракетами.

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что украинцев, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля, а несколько позже.

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