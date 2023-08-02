Нужно ли Бахмут брать в окружение со всех сторон, чтобы его освободить: ответ эксперта

На севере россияне держат более мощную оборону и сосредоточили большее количество войск, поэтому там наступление ВСУ идет медленнее.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, чтобы освободить Бахмут, его не обязательно брать в окружение со всех сторон.

Такое мнение он высказал в комментарии РБК-Украина.

Также читайте Путин поедет в Турцию после разговора с Эрдоганом: будут говорить о зерне

Он уверен, что можно нанести удар с юга, дальше выбить врага из Бахмута, а потом уже двигаться и на север.

"Необязательно брать его сразу в окружение со всех сторон, можно нанести удар с юга, выбить врага из Бахмута, а потом уже двигаться и на севере", — отметил Гетьман.

Также он объяснил, почему наступление на юге более эффективно, чем на севере города.

"Скорее всего, на севере россияне держат более мощную оборону и сосредоточили большее количество войск. Для нас это сути не меняет, задача остается в том, чтобы окружить город", — подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Напомним, украинские военные на Бахмутском направлении неустанно зажимают россиян в окружение с нескольких направлений, занимают выгодные высоты, в частности, неподалеку от Клищиевки. Украинские воины говорят, что такой интенсивности боевых действий там не было никогда.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Успехи в Донецкой области: ВСУ стремительно отбивают украинскую землю у оккупантов!".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинская армия во время успешного наступления освободила село Старомайорское Волновахского района Донецкой области от российских оккупантов.

Читайте также: