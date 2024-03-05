Нужно ли мобилизовать в украинскую армию убийц – громкое заявление министра юстиции

Отбор и мобилизацию отбывающих наказание следует поручить непосредственно военным, чтобы они сами определяли, кто им нужен.

Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона "Единые новости".

"Лично я считаю, что границу в законе не стоит проводить. Честно говоря, нужно было бы поручить военным командирам самим выбирать, кто им нужен или не нужен. Даже если это насильственные преступления — в конце концов мы их в армию берем для того, чтобы они убивали. И те, кто умеют это профессионально делать, если по нашей оценке, это тот, кто будет правильно убивать... это хорошие люди, те, кто мог бы послужить стране", – сказал министр.

Денис Малюська также добавил, что, безусловно, отпускать преступников в начале отбывания наказания "не очень хочется". Однако те, у кого срок наказания уже истекает, и в отношении которых можно быть уверенными, что они не являются общественно опасными для сослуживцев или мирного населения, вполне могли бы быть мобилизованы.

"Только в таком случае... Поэтому я бы существенно не ограничивал категории, которые смогут защищать нашу страну", – подчеркнул министр юстиции.

При этом он отметил, что такой подход может быть отрицательно воспринят как обществом, так и парламентом.

Напомним, ранее Денис Малюська ответил, кого из осужденных нужно мобилизовать. По мнению министра, это неизбежное решение, которое придется в конце концов принять Верховной Раде.

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