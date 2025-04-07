Нужно ли повторно проходить ВВК ограниченно пригодным с инвалидностью — объяснение юриста

Военный билет. / © ТСН.ua

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После вступления в силу Закона Украины №3621-IX, принятого 21 марта 2024 года, граждане, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года.

Об этом рассказывает юрист Андрей Топчий.

С одной стороны, закон прямо предусматривает обязательность повторной ВВК, с другой — постановления Кабинета министров запрещают направлять лиц с инвалидностью на медкомиссию, если у них уже установлена соответствующая группа.

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Юрист объясняет:

"По моему мнению, упомянутый пункт не обязывает человека с инвалидностью самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Если же военкомат (ТЦК) пришлет вызов — лучше явиться и пройти комиссию, учитывая существующую правовую коллизию. Обжаловать такие действия нет смысла".

Таким образом, инициировать повторную ВВК самостоятельно не нужно, но в случае официального приглашения лучше пройти осмотр.

Ранее мы писали, что в настоящее время многие мужчины замечают в приложении "Резерв+" отметку о наличии нарушений правил воинского учета. Такая отметка свидетельствует, что человек объявлен в розыск для привлечения к ответственности.