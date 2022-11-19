Нужно ли жителям Херсона эвакуироваться с правого берега Днепра: военный эксперт дал ответ

Олег Жданов отметил, что Россия все равно развернет свою артиллерию и будет обстреливать правый берег Днепра, и Херсон также может попасть под эти обстрелы, и прилегающая территория.

Жителям Херсона желательно эвакуироваться с правого берега Днепра, особенно из прибрежной зоны, куда может доставать российская артиллерия, поскольку обстрелы будут все равно.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале 19 ноября.

"Был призыв нашего руководства, что желательно эвакуироваться из прибрежной зоны, куда может доставать российская артиллерия, потому что обстрелы будут все равно. Никуда мы от этого не денемся, Россия все равно развернет свою артиллерию и будет обстреливать правый берег Днепра. И город Херсон тоже может попасть под эти обстрелы, и прилегающая территория", — объяснил эксперт.

Поэтому, по словам Жданова, если есть возможность лучше выехать на безопасное удаление правого берега и там переждать, пока Вооруженные силы Украины не начнут освобождать левобережную часть Херсонской области и не оттеснят противника на безопасное расстояние.

"Так что не затягивайте, есть возможность – эвакуируйтесь", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, во время раздачи хлеба в Херсонской области кафиры начали обстрел: пять человек получили ранения.

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