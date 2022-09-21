"Нужно подготовиться к упорным боям": военный рассказал, как повлияет мобилизация в РФ на войну

У России все еще есть ресурсы для проведения войны против Украины, однако и они со временем иссякнут.

Об этом в интервью "Обозревателю" сказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, участник многочисленных миротворческих операций в разных странах, военный эксперт Владислав Волошин.

"Особых поводов для волнений нет, но в ближайшее время нужно приготовиться к упорным боям, потому что и Украина, и Россия будет пытаться "застолбить" линию фронта в свою пользу — это первое. Второе — надо понимать, что война не закончилась и Россия не бездонная, но это страна, у которой еще есть ресурсы, и армия имеет там вооружение", — пояснил военный.

Также военный предупредил о том, что Россия будет и дальше ракетами обстреливать Украину.

"Не то чтобы чаще, но то, что российская армия не снизит боевую активность – это 100%. Рассчитывать, что они будут ждать окончания мобилизации, не стоит ни в коем случае", — сказал Волошин.

Напомним, эксперт оценил реальное количество людей, которых сможет мобилизовать Россия.

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