Нужно пополнять резерв: Гуменюк – о деталях мобилизации в Украине

Логика войны, к сожалению, предусматривает потери, поэтому необходимо восполнение рядов военнослужащих, отметила Наталья Гуменюк.
В Украине идет мобилизация, ведь необходимо пополнять резерв. Пока для войска необходимы обученные и профессиональные люди.
Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.
Спикер объяснила, что сейчас нет каких-то новых этапов мобилизации, она началась и будет продолжаться и дальше.
"К сожалению, тот потенциал людей, который был в начале войны, не был использован в абсолюте... Все откликнулись на потребность войска, но войско не имело возможности задействовать сразу всех", — отметила она.
Гуменюк добавила, что логика войны, к сожалению, предусматривает потери, поэтому необходимо восполнение рядов военнослужащих. Поэтому в Украине продолжается информирование населения и постановка на учет.
"Это вызывает много скандалов, но мы не можем переделать законодательство. Сейчас мы активно работаем над исправлением неурядиц. Мы должны приложить усилия, чтобы выгнать врага с нашей территории", — подчеркнула спикер.
Кроме того, Гуменюк уточнила, что сейчас нужно сделать все для того, чтобы Силы обороны состояли из людей, способных управлять техникой и оружием, которое есть и предоставляют партнеры.
"У нас нет другого шанса, чем прийти в защиту родины", – резюмировала она.
Напомним, в Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и мобилизация. Поэтому украинцам советуют подготовиться и иметь дома собранный чемодан с необходимыми вещами.
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