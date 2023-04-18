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Нужно пополнять резерв: Гуменюк – о деталях мобилизации в Украине

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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637
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Нужно пополнять резерв: Гуменюк – о деталях мобилизации в Украине

Логика войны, к сожалению, предусматривает потери, поэтому необходимо восполнение рядов военнослужащих, отметила Наталья Гуменюк.

В Украине идет мобилизация, ведь необходимо пополнять резерв. Пока для войска необходимы обученные и профессиональные люди.

Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Спикер объяснила, что сейчас нет каких-то новых этапов мобилизации, она началась и будет продолжаться и дальше.

"К сожалению, тот потенциал людей, который был в начале войны, не был использован в абсолюте... Все откликнулись на потребность войска, но войско не имело возможности задействовать сразу всех", — отметила она.

Гуменюк добавила, что логика войны, к сожалению, предусматривает потери, поэтому необходимо восполнение рядов военнослужащих. Поэтому в Украине продолжается информирование населения и постановка на учет.

"Это вызывает много скандалов, но мы не можем переделать законодательство. Сейчас мы активно работаем над исправлением неурядиц. Мы должны приложить усилия, чтобы выгнать врага с нашей территории", — подчеркнула спикер.

Кроме того, Гуменюк уточнила, что сейчас нужно сделать все для того, чтобы Силы обороны состояли из людей, способных управлять техникой и оружием, которое есть и предоставляют партнеры.

"У нас нет другого шанса, чем прийти в защиту родины", – резюмировала она.

Напомним, в   Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и мобилизация. Поэтому украинцам советуют подготовиться и иметь дома собранный чемодан с необходимыми вещами.

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Дата публикации
Просмотры
637
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