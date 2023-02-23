Нужно поражать 15-20 складов за ночь: австрийский военный аналитик рассказал, что остановит наступление россиян

Украине нужны запасы, чтобы поражать по 15-20 вражеских складов за ночь.

Австрийский военный аналитик Том Купер рассказал об этом в интервью Фактам недели ICTV.

"Есть ли в Украине средства, чтобы перекрыть, скажем, поток поставок российских вооруженных сил? Нет. Ей понадобится гораздо больше боеприпасов, особенно артиллерийских для ее систем HIMARS и MLRS, то есть артиллерии большой дальности — более 70-80 км, с целью Поражение основных складов поставок вооруженных сил РФ.В настоящее время боеприпасов хватит на несколько складов на ночь.Это означает, что ВСУ каждую ночь обстреливают российские склады поставок на глубине 70 км, иногда 80 км из одного рубежа, но это также означает и то, что они б' ют слишком мало. Они ударили по одному большому составу за ночь, им нужно было поражать 15-20 таких составов за ночь", — сказал он.

Купер считает, что это автоматически показывает разницу между тем, что было бы необходимо и тем, что является реальностью — тем, что Украина действительно получит, просто слишком мало боеприпасов для HIMARS и систем РСЗО, чтобы оказать серьезное влияние на поле боя. И пока это так ничего не изменится.

"В этом отношении даже поставки MLRS не изменятся, потому что объявленное количество запускаемых с земли бомб малого диаметра просто слишком мало, чтобы изменить ситуацию или повлиять на необходимые изменения. Вот в чем вопрос", — прокомментировал Том Купер.

Тем временем в России продолжается конфликт между владельцем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Спор вышел на новый уровень.

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