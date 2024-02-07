"Нужно прекращать репрессивные флешмобы" – Верещук о мобилизационных методах ТЦК

Вицепремьер-министр —министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандальные случаи, когда работники ТЦК и СП силой заставляют гражданских получить повестку, или даже похищают людей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Что касается мобилизации. Я не являюсь профильным министром, но отмечу следующее: Надо уже прекращать репрессивные флешмобы в исполнении работников ТЦК: в маршрутках, спортзалах, на блокпостах в городах и т.д. Да и еще иногда с применением силы к гражданским. Все это, мягко говоря, не очень способствует мобилизации. Если нам нужна победа, то нужна мобилизация. Но без наведения порядка с военным учетом и его цифровизации, мобилизация может быть сорвана, со всеми вытекающими печальными последствиями", — отметила она.

Верещук также добавила, что не все могут воевать на передовой. Но каждый может найти свое место в Силах обороны.

"Главное, чтобы люди чувствовали справедливость и достоинство. Когда правила одни для всех и когда государство обращается с уважением, мобилизация будет работать. Это несомненно", — резюмировала министерша.

Напомним, нардеп Егор Чернев подчеркнул, что "силовой" метод работников ТЦК и СП только мешает разным мобилизационным мерам и дискредитирует самую суть мобилизации.

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