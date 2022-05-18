"Нужно продержаться до конца мая": Арестович рассказал, что произойдет с российской армией

Захватчики, по словам советника руководителя ОП, собрали все, что имеют, и предпринимают последние усилия.

Российские оккупанты к северу от Авдеевки собрали все, что имеют и делают последние усилия. В то же время, наши войска тоже очень истощены. Украинским защитникам нужно продержаться до мая, а дальше российским военным просто нечем будет наступать.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 18 мая.

"Немного к северу от Авдеевки они (русские оккупанты – ред.) отчаянно пытаются проползти вперед, но это у них не очень получается. Хотя злые языки утверждают, что определенное движение произошло. Маленькое, но тем не менее... Тяжелые бои. Я объясню, что происходит: они собрали все, что имеют последнее, и делают последние усилия… Это сложно, поскольку наши войска тоже истощены очень сильно… Некоторые там с декабря. Некоторые бригады с декабря непрерывно там находились, а с 24 февраля они в непрерывных боях, 84 дня. И это, мягко говоря, не подарок — находиться в такой обстановке. Это очень и очень трудно — под бесконечными атаками превосходящего противника. Но наши ребята держатся, жгут, валят, заваливают и так далее", - отметил он.

Арестович говорит, что нашим военным нужно продержаться еще буквально неделю-две.

"Надо продержаться буквально немного нашим – неделю-две, думаю, до конца мая, их (российских оккупантов - ред.) хватит. Сдохнут, уже нечем будет наступать. То, что сейчас пошло на Луганском направлении, это сейчас считайте, если не последнее, то предпоследнее, что есть. Из здорового кадрового и относительно боеспособного, что есть", — отмечает он. И добавляет, что "мобилизованные – это вообще не разговор, это смазка для кадров".

"На Запорожском направлении они (оккупанты – ред.) пытались снова проскакивать Пологи и Орехово, это направление Гуляйполя, целый танковый батальон перебросили несколько дней назад, они пошли радостно в атаку, но атака захлебнулась. Мы там их поймали в огневом мешочке и немножко отметелили", – заключил Арестович.

Ранее Арестович рассказал, что мешает российским войскам совершать успешное наступление на территории Украины.

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