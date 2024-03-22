"Нужно продолжать": генерал Бен Ходжес об ударах по российским НПЗ

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес заявил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оказывают значительное влияние на способность России вести войну, поэтому их следует продолжать.

Об этом он заявил во время 16-го ежегодного Киевского форума безопасности.

"Конечно, удары по НПЗ оказывают значительное влияние. Россия меньше может оплачивать эту войну, а также это лишает ее необходимого горючего для продолжения боевых действий. Я бы рекомендовал игнорировать призывы к прекращению таких ударов", – сказал он.

Украина, по его мнению, должна давить на российскую логистику, в частности, на Крым, чтобы сделать полуостров непригодным для российских войск.

Напомним:

В Financial Times сообщили, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам, потому что из-за этого могут вырасти цены на нефть и РФ может атаковать в ответ.

Эту информацию 22 марта прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории РФ. Также есть заявления и других официальных лиц, которые заключаются в том, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения", – отметила она.

Чиновница объяснила, что Украина понимает призыв американских партнеров. Однако, по ее словам, Силы обороны воюют "теми способностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня".

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия разрушает украинские энергообъекты "с геноцидными намерениями". В то же время Украина, по его словам, обороняется в рамках международного права.

Читайте также: