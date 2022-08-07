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"Нужно реальную реакцию, а не обеспокоенность": в ОВА рассказали о ситуации на ЗАЭС после обстрелов оккупантов

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"Нужно реальную реакцию, а не обеспокоенность": в ОВА рассказали о ситуации на ЗАЭС после обстрелов оккупантов

Иллюстрация / Фото: pixabay.com

Российские оккупанты вечером 6 августа снова обстреляли Запорожскую АЭС.

После обстрелов ЗАЭС россиянами радиационный фон находится в пределах нормы, а ядерная часть станции не повреждена.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он напомнил, что 5 марта россияне впервые обстреляли энергоблок №3. В результате произошло частичное разрушение инфраструктуры на АЭС, поэтому 6 августа от сети пришлось отключить энергоблок №4.

"Ситуация требует реальной реакции, а не выражения обеспокоенности международных организаций, которые за это отвечают", — сказал Старух.

По его словам, несмотря на преступные действия РФ, все специалисты продолжают работать на своих местах, в частности операторы пытаются стабилизировать работу станции.

Как уточнил Старух, продолжают свою работу и подают энергию пятый и шестой энергоблоки. Третий вывели с работы еще после мартовских обстрелов, первый находится на плановом ремонте, а второй и четвертый отключены от сети.

Отмечается, что из-за уничтожения электросетей россиянами опасно, что не будет возможности выводить электричество со станции.

Напомним, "Энергоатом" назвал циничную цель обстрелов Запорожской АЭС оккупантами.

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