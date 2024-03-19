"Нужно считать в миллионах": польский генерал шокировал заявлением о потерях Украины в войне

Потери Украины в войне с Россией необходимо "считать не тысячами, а миллионами".

Такое мнение высказал бывший начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейча в интервью Polsat News.

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По его негативным наблюдениям, Украина "проигрывает войну".

"Не хватает более 10 миллионов человек. По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. У страны нет ресурсов, некому воевать. Украинцы проиграют эту войну", — заявил он.

Он также назвал главные проблемы украинской армии. По его мнению, это - недостатки в комплектовании войск, мобилизации и поставка техники.

"На войне чудес не бывает. У генерала Сырского те же дилеммы, что и у генерала Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и упорядочить линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались", — отметил Анджейчак.

Напомним, в США прогнозируют мрачные сценарии войны в Украине.

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