"Нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию": Кулеба рассказал о своем разговоре с Блинкеном

Дмитрий Кулеба поблагодарил США за поддержку.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.
"Во время разговора с Энтони Блинкеном мы координировали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласны с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Благодарен США за то, что они твердо стоят рядом с народом Украины. Украина победит", — написал Кулеба.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что с целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.
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