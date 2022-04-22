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"Нужно сегодня, уже и много": в ОП рассказали, когда у Украины будет достаточно оружия для отпора врагу

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"Нужно сегодня, уже и много": в ОП рассказали, когда у Украины будет достаточно оружия для отпора врагу

Сегодня в Европе происходит переосмысление того, что такое лидерство, как брать на себя ответственность. Мировые лидеры более адекватно оценивают происходящее в стране.

Вопрос поставки оружия Украине в условиях войны с Россией – сложный. Европейские партнеры уже помогают и хорошо понимают, что нужно стране.

Об этом 22 апреля сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона "Единые новости".

"Это более сложный вопрос в ообщем. Потому что у нас сегодня проходит переосмысление в Европе, что такое лидерство, как брать на себя ответственность и это очень важно. Они отказываются от своих бюрократических штучек и становятся более адекватными и более адекватно оценивают происходящее в стране", — отметил он.

По словам Подоляка, президент очень четко сделал, по пунктам разложил, какое оружие, в какое время нужно.

"Безусловно, нашим партнерам очень тяжело привыкнуть к новому ритму жизни — что нужно не завтра, не послезавтра, не через месяц, не после того, как мы здесь проговорим все, а нужно сегодня, уже и много", — сказал он.

По словам советника президента, того количества и того времени, за которое это количество должно быть, сегодня Украине не хватает.

"Нам нужно, чтобы было немного больше, особенно тяжелой артиллерии, и чтобы она была как можно скорее", — подчеркнул он.

В то же время, по словам советника президента, хорошо, что украинские партнеры уже помогают, хорошо, что они понимают, что нужно, хорошо, что они слышат президента и идут по списку того оружия, которое нужно, и хорошо, что Украина его получает.

"К сожалению, мы заплатим еще какую-то цену своими людьми... Это то, что разрывает нам сердца... Но Украина точно не будет сдаваться и будет воевать. И Украина будет воевать столько времени, сколько будет нужно. И за это время уже точно будет весь тот объем оружия, о котором президент постоянно говорит. И нам этого оружия будет достаточно, чтобы оттеснить российскую оккупационную армию туда, куда нам нужно и доказать, что Украина гораздо более мощное государство, чем некоторые считали 22-23 февраля этого года", – резюмировал Подоляк.

Напомним, в Минобороны назвали оружие, которое сейчас необходимо украинской армии для одержания окончательной победы.

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