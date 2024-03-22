"Нужно сменить мантру": американский генерал сделал резонансное заявление о поддержке Украины

Генерал-лейтенант Дуглас Люте, представлявший США в НАТО в 2013-2017 годах, подверг критике подход Белого Дома по поставкам оружия Украине. По мнению генерала, нужно сменить мантру "Мы будем с Украиной столько, сколько нужно" и дополнить ее: "Мы будем с Украиной сколько нужно, в необходимой степени и соответствующих временных рамках".

Об этом он заявил на Киевском форуме безопасности в четверг, 22 марта.

По словам Люте, эффективная система ПВО не может основываться только на защите целей. Ее необходимо дополнять возможностями наносить удары по местам, откуда производятся запуски ракет и артиллерийские обстрелы.

"Мы сосредоточились на тех 60 млрд долларов [речь идет о заблокированном в Палате представителей законопроекте о помощи Украине — ред.]. Но если мы их потратим так, как и раньше, через год мы окажемся на том же месте. Мы должны не только увеличить свою помощь, а изменить свой подход. Наша поддержка должна обеспечить победу Украине, а не только возможность как-то удерживаться", – заявил генерал.

Он добавил, что не видит оснований не предоставить Украине дальнобойные баллистические ракеты.

"Есть два практических способа их использования. Прежде всего, мы можем разрезать логистические линии, которые базируются на железных дорогах. А это значит, что их можно разрушить. Это могло бы изолировать российских захватчиков на Донбассе и в Крыму. Вторая причина – Украина могла бы осуществлять удары по тем местам, откуда атакуют ее территорию, как это было минувшей ночью. Мы в нарушение военной науки не делаем этого и подвергли опасности инфраструктуру Украины", — подчеркнул Люте.

Напомним, Зеленский ответил, какое оружие изменит ход войны в Украине. По его словам, в ВСУ недостаточно оружия, чтобы ответить россиянам, применяющим дальнобойные ракеты для ударов по территории Украины.

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