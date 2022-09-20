Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нужно усилить поддержку Украины: генсек НАТО отреагировал на анонсированные РФ "референдумы"

Дата публикации
Просмотры
1399
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нужно усилить поддержку Украины: генсек НАТО отреагировал на анонсированные РФ "референдумы"

Фото: Associated Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на вероятное проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Он подчеркнул, что таким образом Путин обостряет противостояние и мировое сообщество должно на это должным образом отреагировать.

Об этом Столтенберг написал в Twitter

"Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не изменяют характер захватнической войны России против Украины. Это — дальнейшее обострение путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — написал Столтенберг.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку России аннексии территории Украины.

Читайте также:

Чехия призвала созвать международный трибунал против России

Чехия призвала созвать международный трибунал против России

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация