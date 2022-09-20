Нужно усилить поддержку Украины: генсек НАТО отреагировал на анонсированные РФ "референдумы"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на вероятное проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Он подчеркнул, что таким образом Путин обостряет противостояние и мировое сообщество должно на это должным образом отреагировать.

Об этом Столтенберг написал в Twitter

"Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не изменяют характер захватнической войны России против Украины. Это — дальнейшее обострение путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — написал Столтенберг.

Sham referendums не имеет legitimacy & no изменить природу of #Russia 's war of aggression against #Ukraine. Это — further escalation в Putin's war. Интернациональная коммуникация должна быть наделена этим блаженным смущением международного права и стремления содействия Украине. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мировое сообщество должно немедленно и жестко отреагировать на попытку России аннексии территории Украины.

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