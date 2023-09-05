"Нужно закрыть рот": Кулеба жестко ответил "диванным" экспертам, критикующим наступление ВСУ

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что о "медленном наступлении" говорят "дивные" эксперты и СМИ, а не министры стран-партнеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что якобы "медленное контрнаступление" украинских военных критикуют только так называемые "диванные" эксперты и СМИ, а не министры стран-партнеров Украины.

Об этом Кулеба сказал в эфире национального телемарафона.

"Когда мы говорим с моими коллегами, министрами, которые получают официальную информацию от своих военных, своей разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий к продвижению украинского контрнаступления. Никто не спрашивает: "А чего так медленно?". Наоборот все сфокусированы на том, "а что еще мы можем сделать, чем помочь"… Зато когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: "А почему все так медленно?", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Стулите пельку!" Кулеба ЖЕСТКО ответил комментаторам !"

Дмитрий Кулеба в очередной раз посоветовал критикам украинского наступления стоит "закрыть рот".

"Когда какой-то человек сидит на диване или в теплой студии, позволяет себе критиковать скорость украинского наступления, он критикует конкретного солдата, который был в бою, который жертвовал собой, потерял своих побратымов, продвинулся по минному полю на километр, выиграл бой один на один с россиянином в окопе. Он открывает телефон, а ему там рассказывают: "Вы как-то медленно все делаете, давайте быстрее". Мы знаем, какой подвиг каждый день совершают наши солдаты. Они заслуживают уважения. И министры это понимают, и они подобные глупости не говорят. А журналисты, комментаторы и диванные эксперты рассказывают, как медленно идет наступление", – резюмировал министр иностранных дел.

Напомним, Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана по результатам беседы с Путиным.

Читайте также: