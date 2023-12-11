Нужны ли на войне женщины: военный ответил

Женщины на войне, которую развязала Россия против Украины, выполняют некоторые важные функции. В частности, помогают гранатометчикам и т.д.

Об этом в интервью каналу ТСН рассказал командир роты 79 ОДШБ Юрий Соболев.

"Гендерное право. У меня в подразделении есть женщина. Она пришла ко мне номером обслуги… Ну, короче, помощник гранатометчика, грубо говоря. А в должности стоял парень, управляющий очень хорошими гранатометчиками. Единственное, если будет баня, я пойду купаться нагим, и мне будет все равно, что она женщина. Пусть ждет, пока все ребята покупаются", – сказал военный.

Напомним, что ВСУ из "Стугни-П", как в тире, уложили по колонне российской техники под Марьинкой.

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