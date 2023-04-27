Нужны ли Украине территории России и будут ли там боевые действия: у Зеленского ответили

Россия – это страна "ватников", которые не нужны современной Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине не нужны чужие территории. Но в России возможны внутренние противостояния.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Подоляк отметил, что целью Украины являются границы 1991 года, поэтому чужие территории нашему государству не нужны. Однако если Генштабу потребуется зайти на территории РФ, то это вопрос военного планирования.

Советник главы ОП добавил, что в планах нашего государства нет цели по присоединению к своему составу территорий РФ, поскольку в этих регионах проживают россияне — "легендарные ватники", которые в таком случае получат возможность влиять на внутреннюю политику Украины.

"Понимаете, заходить на территорию России и тянуть этих махровых ватников в свое пространство – это мы с вами просто не сможем контролировать. Они будут оказывать существенное влияние на те или иные информационные и политические процессы в стране", — сказал Подоляк.

Он отметил, что у России начнутся собственные вооруженные конфликты, за которыми украинцы смогут наблюдать.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что о начале контрнаступления сразу станет известно из новостных сводок.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информацией о контрнаступлении ВСУ владеет ограниченный круг лиц. Когда это произойдет, то украинцы увидят все своими глазами.

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