"Нужны не 10 танков": экс-командующий НАТО раскритиковал Запад за помощь Украине

Бывший командующий НАТО в Европе Вэсли Кларк призвал США и западных партнеров Украины серьезнее отнестись к предоставлению военной помощи Киеву для противостояния агрессии РФ.

Об этом он заявил в комментарии CNN.

Кларк призвал партнеров Украины нарастить военную помощь и передать больше танков и артиллерии на фоне новостей о намерениях диктатора РФ Владимира Путина объявить очередную волну мобилизации.

Комментируя решение Британии передать Украине тяжелое вооружение, экс-командующий НАТО в Европе сказал, что новость об отправке 10 боевых машин радует, однако для противостояния российской агрессии нужно 300-500 танков.

"Здорово, что мы передадим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Прекрасно, что мы пытаемся прислать им еще несколько гаубиц. Этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", — сказал Кларк.

Также он напомнил о ракетном ударе оккупантов РФ, которые 14 января разбомбили жилой дом в Днепре.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха на фронте. Блинкен указал, что это кратчайший путь к завершению войны и переходу к дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе — это предоставление Украине всего необходимого оружия для победы российского агрессора.

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