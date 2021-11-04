NY Times опубликовала исследование, разрушающее басни РФ о ее непричастности к войне на Донбассе

Новое исследование оружия и боеприпасов показывает, что Россия систематически разжигает конфликт на Донбассе поставками вооружения.
Кажется, информация о том, что Россия является участницей конфликта на Донбассе и поддерживает НВФ вооружением, горючим, личным составом, который отправляют на восток Украины в "отпуск" — общеизвестна. Однако на Западе кое-где до сих пор верили басням РФ о непричастности к конфликту.
Но новое исследование оружия и боеприпасов, которое использовали боевики во время войны в Украине, демонстрирует, что Россия систематически разжигает конфликт на Донбассе поставками вооружения.
Об этом пишет газета The New York Times.
Об исследовании
Исследование финансировало Евросоюз и Министерство иностранных дел Германии. Проводилось оно британской компанией Conflict Armament Research (CAR), специализирующейся на изучении передвижений и применении вооружений. Департамент контрразведки СБУ несколько лет помогал в создании этого исследования.
Кремль постоянно отрицал передачу оружия Украине даже после того, как западные правительства задокументировали переброску через границу крупных партий оружия.
Российские чиновники обвиняют западные правительства в разжигании конфликта с помощью военной поддержки украинского правительства, в частности, предоставления Соединенными Штатами противотанковых ракет Javelin и поставки Турцией вооруженных беспилотников Bayraktar, которые впервые были использованы лишь в прошлом месяце.
Угроза вторжения
В отчете говорится, что силы боевиков "это больше чем ополчение, укомплектованное оружием, унаследованным от бывшего Советского Союза". Отмечается, что НВФ на Донбассе имитируют современные армии и соблюдают установленную военную доктрину.
Этой осенью конфликт снова вызвал тревогу. Спутниковые фотографии и видео, опубликованные в социальных сетях, показывают российские танки и другую бронетехнику у украинской границы, что вызывает опасение прямого вторжения РФ.
Вооружение боевиков никогда не было в ВСУ
В исследовании в основном рассматривалось стрелковое оружие — самое простое, но часто самое смертоносное в подобных войнах. По мнению западных экспертов, это вооружение не могло появиться ниоткуда, кроме российских военных арсеналов.
Были обнаружены, например, несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и фугасов, которые никогда не были на вооружении ВСУ, а следовательно, не могли быть захвачены боевиками. Также появилось специализированное вооружение. Исследователи говорят, что они задокументировали российское заводское устройство — мину-ловушку, которую можно установить под мину, чтобы она сработала, когда кто-то пытается обезвредить мину.
"Особые" автоматы Калашникова
Есть также другие доказательства того, что доказательства террористы имеют прямую поддержку со стороны России. Эксперты обратили внимание на автоматы Калашникова. Это оружие часто используется в конфликтах стран третьего мира, например в Африке. Но там автоматы обычно состоят из нескольких частей комплектующих. В то время как на Донбассе аналитики идентифицировали боеприпасы благодаря маркировкам на гильзах, а оружие — по серийным номерам.
Уникальное вооружение
Западные эксперты обратили внимание, что некое сделанное в России вооружение, которое используют боевики, больше нигде не применяется. То есть единственное место, где воюет значительная часть видов и модификаций оружия, это лишь восток Украины.
"Сакционные" беспилотники
В российском беспилотнике, попавшем в руки специалистов CAR, были обнаружены элементы, сделанные в Британии, Франции, Германии, Испании, Чехии, США. И это — несмотря на международные санкции в отношении поставок военных компонентов в Россию.
Российские власти и российские производители оружия не ответили на запрос издания по этим вопросам.
Напомним, что в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которые Москва стянула к украинским границам.
Раньше:
- Washington Post сообщила, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.
- Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.
- В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.