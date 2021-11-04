NY Times опубликовала исследование, разрушающее басни РФ о ее непричастности к войне на Донбассе

NY Times опубликовала исследование, разрушающее басни РФ о ее непричастности к войне на Донбассе

Новое исследование оружия и боеприпасов показывает, что Россия систематически разжигает конфликт на Донбассе поставками вооружения.

Кажется, информация о том, что Россия является участницей конфликта на Донбассе и поддерживает НВФ вооружением, горючим, личным составом, который отправляют на восток Украины в "отпуск" — общеизвестна. Однако на Западе кое-где до сих пор верили басням РФ о непричастности к конфликту.

Но новое исследование оружия и боеприпасов, которое использовали боевики во время войны в Украине, демонстрирует, что Россия систематически разжигает конфликт на Донбассе поставками вооружения.

Об этом пишет газета The New York Times.

Об исследовании

Исследование финансировало Евросоюз и Министерство иностранных дел Германии. Проводилось оно британской компанией Conflict Armament Research (CAR), специализирующейся на изучении передвижений и применении вооружений. Департамент контрразведки СБУ несколько лет помогал в создании этого исследования.

Кремль постоянно отрицал передачу оружия Украине даже после того, как западные правительства задокументировали переброску через границу крупных партий оружия.

Российские чиновники обвиняют западные правительства в разжигании конфликта с помощью военной поддержки украинского правительства, в частности, предоставления Соединенными Штатами противотанковых ракет Javelin и поставки Турцией вооруженных беспилотников Bayraktar, которые впервые были использованы лишь в прошлом месяце.

Угроза вторжения

В отчете говорится, что силы боевиков "это больше чем ополчение, укомплектованное оружием, унаследованным от бывшего Советского Союза". Отмечается, что НВФ на Донбассе имитируют современные армии и соблюдают установленную военную доктрину.

Этой осенью конфликт снова вызвал тревогу. Спутниковые фотографии и видео, опубликованные в социальных сетях, показывают российские танки и другую бронетехнику у украинской границы, что вызывает опасение прямого вторжения РФ.

Вооружение боевиков никогда не было в ВСУ

В исследовании в основном рассматривалось стрелковое оружие — самое простое, но часто самое смертоносное в подобных войнах. По мнению западных экспертов, это вооружение не могло появиться ниоткуда, кроме российских военных арсеналов.

Были обнаружены, например, несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и фугасов, которые никогда не были на вооружении ВСУ, а следовательно, не могли быть захвачены боевиками. Также появилось специализированное вооружение. Исследователи говорят, что они задокументировали российское заводское устройство — мину-ловушку, которую можно установить под мину, чтобы она сработала, когда кто-то пытается обезвредить мину.

"Особые" автоматы Калашникова

Есть также другие доказательства того, что доказательства террористы имеют прямую поддержку со стороны России. Эксперты обратили внимание на автоматы Калашникова. Это оружие часто используется в конфликтах стран третьего мира, например в Африке. Но там автоматы обычно состоят из нескольких частей комплектующих. В то время как на Донбассе аналитики идентифицировали боеприпасы благодаря маркировкам на гильзах, а оружие — по серийным номерам.

Уникальное вооружение

Западные эксперты обратили внимание, что некое сделанное в России вооружение, которое используют боевики, больше нигде не применяется. То есть единственное место, где воюет значительная часть видов и модификаций оружия, это лишь восток Украины.

"Сакционные" беспилотники

В российском беспилотнике, попавшем в руки специалистов CAR, были обнаружены элементы, сделанные в Британии, Франции, Германии, Испании, Чехии, США. И это — несмотря на международные санкции в отношении поставок военных компонентов в Россию.

Российские власти и российские производители оружия не ответили на запрос издания по этим вопросам. Напомним, что в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которые Москва стянула к украинским границам. Раньше: Washington Post сообщила , что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку