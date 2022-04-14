Нянечки и воспитательницы детдомов со сверхусилиями эвакуировали от войны уже более 6 тысяч сирот

Нянечки и воспитательницы детдомов со сверхусилиями эвакуировали от войны уже более 6 тысяч сирот

Каждый малыш нуждается во внимании и заботливых рук, которых на всех не хватает.

Более 4 миллионов украинских детей покинули собственные дома и эмигрировали по Украине или за рубежом. Каждый третий детский дом эвакуирован. Перемещено около 6 тысяч сирот. Это происходит под массовый плач младенцев и с героическими усилиями нянь и воспитателей, часто покидающих семью, чтобы вывезти в безопасность сирот.

Об этом говорится в ТСН.

Под плач детей, под слезы воспитателей украинских сирот каждый день продолжают вывозить подальше от войны.

В двух автобусах с надписью дети – 63 ребенка в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет дома ребенка из Кропивниччины. Полсотни из них — в возрасте до 3 лет, которых до начала войны покинули родители. «Поехали, потому что пап, мам нет, мы – папа, мамы. Они у нас с пеленок, они ведь не такие пришли к нам, а крошечные, поэтому куда же их девать, покидали дома, семьи», – рассказывает нянечка.

Дети больше месяца провели в подвале детского дома. «А тревога без конца, мы в подвал ныряем и снова, дети заснули только, мы растормошили их, они не поймут, куда мы их тянем и мы же не знаем, как будет завтра», – говорит няня Ира.

Слышали взрывы, научились в подземелье вместе завтракать и ужинать, всех малышей накормить и успокоить, но жить так в режиме воздушных тревог, говорят воспитатели, для младенцев, это травмы на всю жизнь.

«Вывозим детей прямо в безопасное место. Наша Кировоградщина, там ситуация такова, что там каждый раз может что-то прилететь и эти маленькие дети, которые обездолены с рождения, не Доведи Господь, что с ними случится, что после того», – говорят воспитатели.

В дороге дети уже вторые сутки. После ночевки на Львовщине, утром старших строят перед лифтом. Труднее всего с наименьшими – уделить внимание каждому отдельно в экстремальной эвакуации невозможно. Младенцев одевают, складывают строчкой и успокаивают просто взяв на ручки.

Эвакуировать таких маленьких детей очень сложно. Дети постоянно плачут, их нужно держать на руках, переодевать, но дети вонзаются от войны. Малыши, которые еще не умеют ходить, но уже хорошо ползают, своей очереди эвакуации не ждут — сами пробуют ползти. Первые 15 минут в автобусе под непрерывный плач детей раздевают и пробуют прикрепить безопасно в креслах, насколько это возможно.

Полуторалетнюю Свету мама бросила в холоде и голоде, а сама исчезла. Она, как и все украинские дети, убегают от войны и плачут, часто в дороге, они просто хотят, чтобы их обняли и держали на руках, а на всех рук не хватает.

Рядом на сиденье в трубке спит трехмесячный мальчик, его мама родила на вокзале и там и оставила. Дальше на сиденьях вдвоем – расположили близнецов – Илья и Валентин – им 8 месяцев. «Оставила после рождения, бросила их, дома еще старше есть, оставила в роддоме», — рассказывают няни.

Для ребенка, которому из-за диагноза можно только лежать – посреди автобуса установили манеж.

Пока большинство детей в дороге засыпают, няне Инне бодрствует. Она держит на руках однолетнюю Алинку. Перед границей Инна вытирает слезы и целует в макушку ребенка на коленях. Не знает, как покидать родную землю, хоть и понимает ради чего. «Их спасаем немного», – говорит няня.

Согласно всем рекомендациям, детей ручкой написано имя и фамилия каждого ребенка, на случай обстрелов. Главный врач детдома уверяет, что все они вернутся после победы обратно в Украину. Детей сразу же поставят на учет в украинском консульстве. Усыновление возможно только через украинские суды, процедура длилась и в мирные времена, а в военные, когда многие структуры перестали работать из-за невозможности проверить все документы и данные — почти недоступна.

Половина всего детского населения Украины в настоящее время в эмиграции — это более 4 миллионов детей. Наименее защищенными во время войны именно детские дома с детьми сиротами.

«Даже слышать взрывы для ребенка может быть серьезной травмой, которая может не зажить до конца жизни. Нам важно защитить детей не только от физических травм», – говорит Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

В Украине действует координационный центр по эвакуации детей и ежедневно их сотнями вывозят в безопасные территории. Каждый день добавляются страны, готовые принимать украинских сирот.

Несколько скорых и десятки волонтеров – так малышей из Кропивниччины встречают в Польше. Самых маленьких заворачивают в одеяла и пересаживают в другие автобусы. Дальше еще дорога на Австрию, но дети, как и взрослые, здесь верят — это ненадолго, а дальше будет нужно вернуться домой.

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