Нынешние выпускники школ выбрали профессии, на которые сподвигла война

Вчерашние выпускники, несмотря на войну, готовятся овладевать профессиями, о которых мечтали с детства, или выбрали только сейчас. ТСН приехала к выпускникам села Гореничи неподалеку от Киева в день, когда у них должен быть выпускной, но его не было. Они отменили его сами и отдали все собранные на выпускные деньги на лечение травмированной российскими ракетами школьницы из Харьковщины. У них был только выпускной вальс.

Они говорят, это было сознательное решение, равно как и выбор будущих профессий. «Филология, потому что язык очень важный сейчас, чтобы общаться с иностранцами, рассказать им, что происходит сейчас в Украине», — говорят нынешние студенты.

"На кибербезопасность, потому что сейчас такое время, когда большие атаки и хочется как-то делать так, чтобы защищать нашу страну от этих атак", — добавляет бывший одноклассник.

Также читайте Из-за вражеских обстрелов с каждым новым часом Северск все меньше напоминает большой украинский город

А бывшие одноклассники одной из столичных школ деньги из выпускного отдали в помощь армии. И сейчас уже признаются – война повлияла и на выбор профессии. "Я поступила в педагогический институт на психологию. Сейчас очень сложное время в стране, и я думаю, что это очень нужно", — говорит студентка.

"На право, я хочу помогать людям, рассказывать им об их правах и защищать их", — добавляет одноклассницы.

В этом году в Украине 225 тысяч одиннадцатиклассников, и у каждого из них российская армия украла желанный выпускной. От некоторых школ из-за обстрелов ничего не осталось, некоторые сейчас в оккупации. Чтобы хоть как-то попрощаться – в мае выпускники приходили в руины своих школ. Фотографировались, танцевали выпускной вальс и доказывали, что их не сломать.

Само вступление стало тем еще испытанием, ведь из-за войны кампания была не только растянута во времени, но и изменена. Вместо привычного ВНО будущие студенты составляли мультитест, их средний балл аттестата не учитывали – зато решающим в отборе стало мотивационное письмо.

Также читайте Современные студенты обучались в окопах и на картонных коробках писали тезисы для защиты дипломов

«Не очень сложно, но не понятно, поначалу было очень сложно понять как подавать эти электронные заявления, непонятно, когда в одну структуру пришли результаты теста, когда в другую, ну и мотивационное письмо», – говорят бывшие выпускники.

И если для украинских абитуриентов испытание поступлением уже позади, то испытание учебой только начинается. И уже понятно, что обычным оно не будет, в этом году каждый из вузов сам выбирает, как и когда проводить обучение, и, вероятнее всего, большая его часть будет дистанционной. Так что на привычную студенческую жизнь нынешние поступающие тоже не рассчитывают. «Из-за коронавируса мы последние годы почти не ходили в школу, не почувствовали школьную жизнь, из-за войны последних полугода 11 класса мы не почувствовали совсем и очень грустно, что мы будем учиться оффлайн, потому что хотелось бы пообщаться с людьми, знакомиться», — говорят студенты.



Но несмотря на то, что компьютер заменит лекции в студенческих аудиториях, они не разочаровываются, потому что говорят — точно знают, что вскоре будут жить в мирной Украине.

Читайте также:

Мариупольский университет на базе киевского вуза начал обучение: преподаватели и студенты с ужасом вспоминают пережитое

По всей Украине чтят память студентов, погибших в борьбе за Украину

Семен Обломей мечтал лечить деревья, но война забрала его жизнь, однако дело воина будет жить в столичном ботсаду