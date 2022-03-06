Нынешним защитникам Киева приходится обновлять окопы, которые во время Второй мировой строили прадеды

Нынешним защитникам Киева приходится обновлять окопы, которые во время Второй мировой строили прадеды

Приходится находить трофеи с тех пор

На подступах к столице российские оккупанты сосредоточили силы враждебных диверсионных групп, выслеживающих позиции наших защитников. Киевщина все больше напоминает линию фронта, которая недавно была только на Донбассе.

Об этом говорится в ТСН.

Боец на позывной "Псих" на фронте четвертый год. Поведение русских оккупантов за это время хорошо изучил. Контракт 22-летний военный продлил, когда на Донбассе началось обострение, но до сих пор не может осознать, что линия фронта сейчас – вся страна. "Никто не ожидал, что мы сюда дойдем, что они коснется этих областей, мы думали, что оно все там останется, и сюда пришли", — говорит военнослужащий.

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Сварщик по профессии «Псих» в военных делах знает больше, а потому делится знаниями с резервистами, которые пополнили ряды защитников. Следить за горизонтом, чтобы российские войска не ворвались сюда, ребятам приходится и днем и ночью с первого дня широкомасштабного вторжения врага в Украину.

Полноценные окопы в окрестностях Киева – ребята обустроились буквально за считанные дни и уже нашли новые исторические трофеи.

«Сейчас копаем траншею и Вторая мировая война дала о себе знать, снова на тех позициях стоим, что стояли наши прадеды. Это (показывает – ред) цепляется на танк Т-72 спереди на броне, оно защищало от удара, от снаряда», – рассказывают военные.

Как в Киевской области военные изучают историю Второй мировой во время обустройства укреплений

Пока семья бойцов в соседней области, домашними продуктами балуют местные жители. В запасах есть мед и молоко. Чередуют ночью бойцы поочередно. Несколько раз фиксировали пролеты неизвестных беспилотников в небе. Очевидно, что российские ДРГ пытаются выследить позиции наших защитников. Наше преимущество в том, что большинство военных здешнюю местность знают лучше российских захватчиков.

Боец с позывным «Белый» на фронте был с начала войны на Донбассе, но в качестве волонтера. Когда армия РФ прицельно начала избивать по военным и мирным объектам в первый день полномасштабного вторжения, «Белый» уже стоял в очереди у воинской части как доброволец. Теперь он взялся за оружие, ведь русский оккупант приблизился вплотную к его дому.

«Женщина, трое детей, все они рядом, здесь близко. Дома страшнее родных, там еще не понимаешь, что оно еще далеко, спишь дома спокойнее, а когда близко, вот оно рядом, надо вставать и идти», — говорит военный.

Добровольцы, резервисты и офицеры – все они сейчас бок о бок защищают рубежи столицы, имея единственный понятный для оккупанта гладкоствольный агрумент с пороховой утварью.

«С такими ребятами, как наши, можно идти далеко долго и до конца», – говорит мужчина.