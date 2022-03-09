NYT, BBC, CNN: Ким заявил, что поснимать героический Николаев приезжает беспрецедентное количество иностранных СМИ

После войны Николаев будет туристическим городом, говорит Ким.

В Николаев, где идут активные боевые действия из-за подлого нападения России, из-за границы приезжает много журналистов. Только сегодня, 9 марта, в городе побывало около 20 медийщиков.

Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким сказал в своем видеообращении днем 9 марта.

"Враг на далеком рубеже что-то докапывается, переживает... Иностранных новостных агентств, журналистов сейчас в Николаеве сейчас, пожалуй, больше чем везде. Сегодня были ВВС, New York Times, грузинское, английское, французское телевидение, еще одно английское. Журналисты ходят снимают о героическом Николаеве довольно много. В 13:00 у нас было около 20 журналистов. Все сейчас выходит в эфиры. Из всех взял просьбу, чтобы когда закончилась война, то Николаев будет туристическим городом. По крайней мере, сейчас весь мир знает, что такое Николаев", — сказал Ким.

По его словам, только за вчера и сегодня в Николаеве были:

The Guardian

Washington post

Times London

Channel 4

CNN

The Sunday times

Le mode

Christian Science Monitor

Новая газета

The New York Times

Напомним, 9 марта фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Николаев, чтобы поддержать моральный дух жителей города.

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