NYT о "бесславном конце" контрнаступления: Мелитополь был целью, но Сырский захотел отбить Бахмут

Почему провалилось контрнаступление / © Associated Press

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После возвращения Херсона и большинства территории Харьковщины осенью 2022 года Мелитополь был основой контрнаступления. Однако на печально известное неудачное контрнаступление на юге бросили меньше силы, чем планировалось, ведь генерал Сырский захотел отбить Бахмут.

Об этом пишет The New York Times.

В издании отмечают, что в середине 2023 года, когда украинцы приступили к контрнаступлению, западная стратегия стала жертвой расхожей внутренней политики Украины.

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«Президент Владимир Зеленский против своего военного начальника и потенциального конкурента на выборах (Валерия Залужного — Ред.), а военный начальник против своего своевольного подчиненного (Залужный против Сырского — Ред.). Когда Зеленский принял сторону подчиненного, украинцы бросили огромное количество людей и ресурсов в окончательно бесполезную кампанию, чтобы отразить разрушенный город Бахмут. Через несколько месяцев все контрнаступление закончилось мертворожденной неудачей«, — говорится в статье.

В коалиции преобладало мнение, что контрнаступление 2023 года станет последним в этой войне. В то же время украинские власти заявляли об абсолютном триумфе, или Путин будет вынужден просить о мире.

«Мы победим во всем этом деле», — сказал коалиции Зеленский, вспоминает один из высокопоставленных американских чиновников.

Залужный настаивал, чтобы основными усилиями было наступление на Мелитополь, чтобы задушить российские силы в Крыму — то, что, по его мнению, было большой упущенной возможностью нанести нокаутирующий удар по ослабленному противнику 2022 года.

В Висбадене — центре, где координировались украинско-американские действия, в частных беседах с генералом Забродским и британцами, генерал Донахью указывал на российские траншеи, вырытые для защиты юга: «Они окапываются, ребята. Как вы собираетесь переправиться?

Генерал Забродский и европейский чиновник вспоминали, что он предложил сделать паузу: если бы украинцы потратили следующий год, если не больше, на создание и обучение новых бригад, они были бы в лучшем положении, чтобы пробиться в Мелитополь.

Конкуренция между Залужным и Сырским

Как и в 2022 году, в январе 2023 года военные игры привели к разработке двустороннего плана.

Второе наступление сил генерала Сырского на востоке должно было быть сосредоточено на Бахмуте — где бои тлели уже несколько месяцев — с замахом на Луганскую область. Этот маневр, как считалось, свяжет российские силы на востоке и облегчит путь главным усилиям на юге — атаки на Мелитополь.

Но проблемы иного рода уже терзали новый план.

Превосходство верховного главнокомандующего Залужного все больше ставилось под угрозу из-за соперничества с генералом Сырским. По словам украинских чиновников, оно началось еще в 2021 году, когда Зеленский принял решение поднять Залужного над его бывшим Сырским начальником.

Сырский родился в России и служил в ее армии; пока он не начал работать над своим украинским, на совещаниях он обычно говорил по-русски. По информации NYT, Залужный иногда издевательски называл его «этот российский генерал».

Сырский бросил силы на Бахмут вместо Мелитополя

Источники NYT утверждают, что контрнаступление должно было начаться 1 мая. Сырский должен был выделить четыре закаленных в боях бригады — от 3000 до 5000 солдат каждая — для обучения в Европе; к ним должны были присоединиться четыре бригады новобранцев. Однако у него были другие планы.

В Бахмуте россияне размещали и теряли огромное количество солдат. Сырский увидел возможность поглотить их и разжечь вражду в их рядах.

«Возьмите всех новых ребят» для Мелитополя, — сказал он, по словам американских чиновников. И когда Зеленский встал на его сторону, несмотря на отрицание верховного главнокомандующего Залужным и американцев, ключевая основа контрнаступления была фактически сведена на нет.

Отсутствие дальнобойного оружия как одна из причин поражения контрнаступления

С американской стороны наблюдалась параллельная динамика. Новые разведданные показали, что россияне перенесли важнейшие объекты за пределы досягаемости HIMARS. Поэтому генералы Каволи и Агуто рекомендовали оказать украинцам армейские тактические ракетные комплексы ATACMS, которые могут преодолевать расстояние более 300 км, чтобы затруднить российские войска в Крыму в защите Мелитополя.

Ответ США был резким: хватит просить ATACMS.

Тем не менее, американцы видели путь к победе, хотя и сужающийся. Ключом к тому, чтобы протянуть нить в иглу, было начало контрнаступления вовремя, 1 мая, до того, как россияне отремонтируют свои укрепления и опрокинут войска для укрепления Мелитополя.

Но назначенная дата наступила и прошла. В Пентагоне чиновники начали чувствовать, что намечается более серьезная трещина.

Начало контрнаступления

В конце мая разведка показала, что россияне быстро строят новые бригады. Генерал Залужный изложил окончательный план на заседании Ставки.

Генерал Тарнавский получил 12 бригад и основную массу боеприпасов для главного штурма Мелитополя. Командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль должен был отправиться в Мариуполь. Сырский должен был возглавить вспомогательные усилия на востоке в районе Бахмута.

Затем выступил Сырский и заявил, что хочет отступить от плана и провести полномасштабную атаку, чтобы выбить россиян из Бахмута. Затем он будет продвигаться на восток в сторону Луганской области. Разумеется, ему потребуются дополнительные люди и боеприпасы.

Американцам не сообщили о результатах встречи. Но затем американская разведка отметила, что украинские войска и боеприпасы двигаются в направлениях, не соответствующих согласованному плану.

Вскоре после этого на спешно организованной встрече на польской границе Залужный признался генералам Каволи и Агуто, что украинцы решили вести наступление сразу в трех направлениях.

«Это не план», — воскликнул генерал Каволи.

По словам украинских чиновников, произошло следующее: после совещания в Ставке Зеленский распорядился разделить боеприпасы коалиции поровну между Сырским и Тарнавским. Сырский также получит пять из вновь подготовленных бригад, оставив семь для мелитопольского боя.

«Это было похоже на то, что мы наблюдали за гибелью Мелитопольского наступления еще до его начала», — сказал один украинский чиновник на условиях анонимности.

«Такие решения относительно жизни и смерти, а также того, какая территория вам дороже, а какая нет, является по сути суверенными решениями», — пояснил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. «Все, что мы могли сделать, это дать им совет».

Печально звинный Содоль изначально имел успехи на своем направлении

Руководитель штурма Мариуполя генерал Содоль охотно пользовался советами генерала Агуто. Это сотрудничество привело к одному из самых больших успехов контрнаступления: после того, как американская разведка обнаружила слабое место в российских линиях, войска генерала Содоля, используя висбаденские ориентиры, захватили село Старомайорское и почти восемь квадратных миль территории.

Для украинцев эта победа задала вопрос: Может ли мариупольская битва быть более перспективной, чем наступление на Мелитополь? Но наступление застопорилось из-за нехватки живой силы.

Бахмут истощил украинскую армию

Проблема была обозначена прямо на карте поля боя в кабинете генерала Агуто: наступление генерала Сырского на Бахмут истощило украинскую армию. Генерал Агуто убеждал его отправить бригады и боеприпасы на юг для наступления на Мелитополь. Но Сырский не сдвинулся с места.

Он также не двинулся с места, когда Евгений Пригожин восстал против военного руководства Путина и направил войска в сторону Москвы. По словам одного из сотрудников американской разведки, перехваченные разговоры показали, что российские командиры удивлены тем, что украинцы не стали сильнее наступать на малозащищенный Мелитополь.

Однако генерал Сырский так и не освободил Бахмут, так и не продвинулся в Луганск. И пока россияне восстанавливали свои бригады и продолжали бороться на востоке, у украинцев не было такого легкого источника пополнения.

Украинцы не дошли до Мелитополя. Новой целью контрнаступления 2023-го небольшой город Токмак рядом с важными железнодорожными и автомобильными путями.

Отчаявшись в контрнаступлении, Белый дом санкционировал секретную транспортировку небольшого количества кассетных боеголовок с радиусом действия около 160 км, а генерал Агуто и Забродский разработали операцию против российских вертолетов. Было уничтожено не менее 10 вертолетов. Однако украинцы не могли продвинуться вперед.

Последней рекомендацией американцев было поручение Сырскому принять бой за Токмак. Предложение было отклонено. Тогда они предложили генералу Содолю послать своих пехотинцев в Роботино, чтобы те прорвали российскую линию.

Крынки как апогей неудачи

«Но Залужный приказал отправить пехотинцев в Херсон, чтобы открыть новый фронт в операции (речь идет о десанте на Крынки — Ред.), которая, по мнению американцев, была обречена на провал — попытке переправиться через Днепр и продвинуться в Крым. В начале ноября пехотинцы переправились через реку, но у них кончились люди и боеприпасы. Контрнаступление должно было нанести нокаутирующий удар. Зато его ждал бесславный конец«, — подытожили в статье.