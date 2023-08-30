NYT о дилемме в ВСУ из-за наступления России на Купянск: "ломают голову, куда отправить войска"

Россияне атакуют в направлении Купянска, в то время как Украина продолжает наступление на юге, надеясь заставить оккупантов передислоцировать свои силы.

Российские оккупанты усилили атаки в направлении Купянска, что повлекло за собой усиление призывов к гражданскому населению эвакуироваться.

New York Times в своей статье анализирует, как активизация оккупантов на Купянском направлении повлияет на украинское контрнаступление на юге, и что задумали ВСУ и армия российских захватчиков.

"Российские военные поставили под прицел Купянск, который и без того разрушен и почти обезлюден, надеясь побудить Украину встать на защиту города, оттянув солдат от ее собственного контрнаступления на юге и юго-востоке", – говорится в статье.

Украинское командование, в свою очередь, надеется, что медленные успехи, которых они достигают в этом контрнаступлении, заставят россиян передислоцировать силы от Купянска на юг.

Купянск захватили российские оккупанты вскоре после вторжения в феврале 2022 года, и использовали его как материально-технический центр, пока город не освободили украинцы в сентябре прошлого года во время деоккупации Харьковщины.

Многие жители в прошлом году убежали от вторжения. Некоторые вернулись и увидели руины. Как и в длительных кровавых боях, которые оккупанты вели за Мариуполь и Бахмут, российские войска продемонстрировали свою готовность уничтодить город, чтобы захватить его.

Однако некоторые из оставшихся в Купянске говорят, что не хотят покидать свои дома на всю жизнь. Многие пожилые люди и имеют слабое здоровье, и опасаются экономической незащищенности, если переедут.

Некоторые западные официальные лица заявляли, что Украина должна сосредоточить все силы на южном контрнаступлении. Но президент Владимир Зеленский отверг эту критику, заявив, что украинские войска не будут отказываться от обороны других мест, как Купянск.

Министерство обороны Великобритании заявило, что "есть реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий" на северо-востоке Украины. Там добавили, что оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться на запад к реке Оскол, протекающей через Купянск с севера на юг. Тогда войска РФ могли использовать реку как естественный барьер.

Но недавние отчеты западных военных аналитиков предполагают, что может происходить наоборот — россияне могут опрокидывать силы с востока на юг, чтобы укрепить там свою оборону, что может ослабить давление на Купянск.

Издание напоминает, что украинский удар направлен на Мелитополь, а другой — на Бердянск, чтобы разорвать сухопутное корридо РФ в Крым. Также отмечается, что украинцы добились определенных успехов на левобережной Херсонщине и вокруг Бахмута.

Ранее в ВСУ рассказали, что на Лимано-Купянском направлении РФ собрала около 100 тысяч своих военных.

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