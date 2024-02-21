NYT пишет, что в Авдеевке в плен попали до тысячи украинских военных: что отвечают в ВСУ

В ВСУ прокомментировали статью американского издания New York Times о том, что при отступлении украинских войск из Авдеевки в плен к россиянам якобы попало до тысячи украинских военных. Украинская сторона называет эту информацию "полной ложью" и пророссийским нарративом.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментариях ВВС Украина и "Громадське".

Контекст

Вчера, 20 февраля, американское издание New York Times опубликовало статью, что якобы от 850 до 1000 украинских военных могли быть захвачены в плен или пропали без вести во время отхода из Авдеевки.

"Двое солдат, знающих об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, похоже, попали в плен или считаются пропавшими без вести. Западные официальные лица сказали, что этот диапазон кажется точным. Казалось, что в Авдеевке Украина слишком долго ждала, чтобы начать отход", – говорилось в статье.

Солдаты, опрошенные The New York Times, предположили, что некоторые подразделения отступили раньше, чем другие узнали об отступлении. Это поставило оставленные части под угрозу окружения россиянами. По их словам, проблемы со связью стали одной из главных причин тяжелых потерь.

Что говорят в ВСУ

В комментарии ВВС Украина спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий опроверг эту информацию, назвав ее "российскими нарративами".

"В данном случае NYT распространяет российские нарративы", – подчеркнул он.

По словам военного, данные о пленных еще уточняют, но речь точно не идет о сотнях военных.

"Сейчас мы оперируем понятием "некоторое количество не вышло на связь". Ведь со временем отдельные военнослужащие, которые сначала считались пропавшими, выходят на связь на нашей стороне; они в госпиталях или присоединяются к своим подразделениям", – объяснил Лыховий.

Такие сообщения он назвал частью "информационной агрессии", которую Россия применяет вместе с бомбами и снарядами.

"Заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч пленных – это дезинформация, ничем не подтвержденная. Или, говоря прямо, полная ложь", – сказал спикер ОСГВ "Таврия".

В комментарии "Громадському" Лыховий добавил, что источники, на которые ссылается NYT, "совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж".

Также он уточнил, что в Авдеевке в плен к украинским войскам попали и россияне.

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, оставили свои позиции и вышли из Авдеевки.

Аналитики DeepState информировали, что после отхода украинских войск на позиции "Зенит" в Авдеевке остались пятеро раненых и еще один боец. Впоследствии сообщалось, что защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию.

В 110-й бригаде объяснили, что россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых из "Зенита", однако нарушили свое обещание.

Военнослужащий 110-й бригады Виктор Биляк, оборонявший Авдеевку, рассказал, как так получилось, что раненые военные остались сами в окружении. По его словам, за ними должна была приехать БМП, но сделать это не удалось.

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