NYT подсчитала, что ВСУ сбивают дешевые "мопеды" дорогими ракетами: Украина отреагировала

Для сбития иранских дронов украинские военные используют ракеты, которые значительно дороже сами беспилотники.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Руководитель украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артем Старосек подсчитал, что использование ракеты для сбивания беспилотника стоит в 7 раз дороже его запуска.

Производство иранских беспилотников может стоить $20 тыс., тогда как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может составлять от $140 тыс. для советских "С-300" до $500 тыс. для NASAMS.

Ранее украинские силы использовали зенитные установки и стрелковое оружие, чтобы сбить некоторые беспилотники. Но все чаще россияне начинают атаковать ночью, поэтому ВСУ полагаются на ракеты, выпущенные из боевых самолетов и земли. В частности, украинские защитники неоднократно применяли ракеты класса "земля-воздух", известные как NASAMS.

В издании считают, что такой дисбаланс может впоследствии пойти на пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

Однако Старосек отмечает, что расходы на сбивание беспилотников ракетами следует рассматривать в контексте. Ведь сбить беспилотник стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Кроме того, есть еще более важный фактор – спасенные человеческие жизни.

Что сказали в ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона прокомментировал статью NYT. Он подчеркнул, что некорректно сравнивать деньги и человеческие жизни.

"Если есть угроза жизни, то вы, вероятно, все потратите, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь некорректно сравнивать. Я видел этот материал в западной печати. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов", — сказал спикер ПС.

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Игнат признал, что используемые ракеты, например Nasams, Iris-T, – действительно дорогие. Но ВСУ продолжат их использовать, чтобы сбивать "шахиды".

"Это дорого, но будем. А как делает Израиль, чтобы сбивать какие-то дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже наших. Речь идет о жизни, о сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе." Шахид" – это до 40 кг взрывчатого вещества. Если этот дрон попадает в объект критической инфраструктуры – возникает пожар, гибнут люди. Давайте считать, сколько ущерба может нанести дрон и сколько стоит ракета. Сравнивать абсолютно некорректно", – подытожил он.

Когда будет новый массированный удар РФ

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов предупредил, что Россия может нанести очередной ракетный удар 7 января.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что 5-6 января можно ожидать новых массированных ракетных ударов.

В ОК "Юг" тоже предполагают, что оккупанты могут атаковать Украину на Рождество — 6-7 января.

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