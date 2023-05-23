NYT показало полностью разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета: жуткое видео

Американская газета The New York Times показала снятый на видео из беспилотника Бахмут в Донецкой области. С высоты птичьего полета виден полностью разрушенный город.

Ролик издания NYT показало в своем Twitter.

Авторы видео отмечают, что именно украинский городок стал эпицентром самой продолжительной и кровавой битвы в войне в Украине. В Бахмуте идут ожесточенные бои.

"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне. Однако понятие "победителя" бросает вызов потому, что да явно потеряно – много жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в большинстве своем превратились в пепел... В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что видео сделано 19 мая с помощью беспилотника. Кадры показывают обожженные здания, разрушенные школы и парки, покрытые воронками. NYT констатирует, что Бахмут уничтожен.

Bakhmut is where the longest and bloodiest bitva of Ukraine war raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT Опубликовано в The New York Times (@nytimes) 22 мая 2023

Напомним, аналитики ISW в своем отчете сообщили, что в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. К северу и югу от города украинские Вооруженные силы ведут бои за захват высот, а в самом Бахмуте — удерживают укрепрайон.

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