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NYT показало полностью разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета: жуткое видео

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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NYT показало полностью разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета: жуткое видео

Город Бахмут уничтожен – констатируют журналисты NYT. / Фото: Associated Press

Авторы видео подчеркивают, что город практически превратился в пепел.

Американская газета The New York Times показала снятый на видео из беспилотника Бахмут в Донецкой области. С высоты птичьего полета виден полностью разрушенный город.

Ролик издания NYT показало в своем Twitter.

Авторы видео отмечают, что именно украинский городок стал эпицентром самой продолжительной и кровавой битвы в войне в Украине. В Бахмуте идут ожесточенные бои.

"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне. Однако понятие "победителя" бросает вызов потому, что да явно потеряно – много жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в большинстве своем превратились в пепел... В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что видео сделано 19 мая с помощью беспилотника. Кадры показывают обожженные здания, разрушенные школы и парки, покрытые воронками. NYT констатирует, что Бахмут уничтожен.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете сообщили, что в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. К северу и югу от города украинские Вооруженные силы ведут бои за захват высот, а в самом Бахмуте — удерживают укрепрайон.

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Дата публикации
Просмотры
890
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