NYT рассказал о единственной женщине-пилоте в ВСУ: мечтала о небе с 10 лет

Екатерина, старший лейтенант ВСУ, со своим вертолетом по возвращении из боевого задания. Оксана Парафенюк для The New York Times

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Лейтенант Екатерина — второй пилот и штурман на Ми-8. Она — единственная женщина-боевой летчик в украинской армии.

Историю Екатерины рассказывает The New York Times.

«Дверь открылась, и появилась пилот, моргнув пыль накрашенными ресницами, ее ногти были окрашены в глубокий бордовый цвет. Она несла на одной руке тяжелую летную куртку, и один из членов наземной команды устремился к ней, чтобы помочь ей с ней. „Давай я понесу ее“, — сказал он, но она отмахнулась. Если я смогу посадить вертолет, мне не нужна помощь с курткой, — подсказывала ее речь тела», — рассказывает журналист издания о первой встрече с Екатериной.

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«Ребята всегда хотят показать, что они герои, и готовы защитить тебя», — сказала Екатерина. «Но я пришла сюда не для того чтобы быть девушкой. Когда-то наша армия это поймет».

Около 70 000 женщин служат в украинской армии, из которых 5500 находятся на боевых позициях. По словам военных, лейтенант Екатерина — единственная женщина-боевой пилот в украинской армии, которая служит на передовой вертолетной базе с десятками пилотов-мужчин. Украина не позволяет обнародовать фамилии пилотов из соображений безопасности.

«Я бы хотела, чтобы больше женщин летало», — сказала лейтенант Екатерина, добавив, что она была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.

По ее словам, очень мало женщин учатся на пилота в Харьковском национальном университете Воздушных сил. Но шесть девушек обратились к ней в Instagram за советом. «Я стараюсь подбадривать их и говорить им, что у них все получится», — сказала она.

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Екатерина откровенно признает, что ее способности часто подвергаются сомнению из-за того, что она женщина.

«Так в любой профессии, когда ты женщина, — не только в армии», — сказала она.

Вдохновение для полетов появилось у Катрины в детстве на авиабазе, где ее отец служил офицером. Когда ей было 10 лет, ее подвезли на вертолете Ми-8, и она решила стать пилотом.

В 16 лет Екатерина поступила в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где была единственной девушкой. Летчица вспоминает, что однажды преподаватель спросил ее: «Что ты здесь делаешь? Это не для девочек. Ты не справишься».

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Однако продолжать воплощать свою мечту ей помогла инструктор, работавшая на вертолетных симуляторах.

«Она сказала мне никого не слушать, и я подумала: „Если она может летать, почему я нет?“ — рассказала Екатерина.

Лейтенант Екатерина редко видится со своей семьей и пообещала прокатить младшую сестру, но только после войны. Она ни с кем не встречается и не имеет близких друзей в своей бригаде.

«Я летаю, смотрю на свою страну, думаю, как она прекрасна. А когда попадаем на передовую и вижу, что села и города, дома и заводы сожжены и разбомблены, я думаю: Как мы дошли до такого в XXI веке? — признается летчица.

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