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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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NYT рассказал о единственной женщине-пилоте в ВСУ: мечтала о небе с 10 лет

Единственная в Украине женщина-пилот выполняет вертолетные миссии против российских войск.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Екатерина, старший лейтенант ВСУ, со своим вертолетом по возвращении из боевого задания. Оксана Парафенюк для The New York Times

Екатерина, старший лейтенант ВСУ, со своим вертолетом по возвращении из боевого задания. Оксана Парафенюк для The New York Times

Лейтенант Екатерина — второй пилот и штурман на Ми-8. Она — единственная женщина-боевой летчик в украинской армии.

Историю Екатерины рассказывает The New York Times.

«Дверь открылась, и появилась пилот, моргнув пыль накрашенными ресницами, ее ногти были окрашены в глубокий бордовый цвет. Она несла на одной руке тяжелую летную куртку, и один из членов наземной команды устремился к ней, чтобы помочь ей с ней. „Давай я понесу ее“, — сказал он, но она отмахнулась. Если я смогу посадить вертолет, мне не нужна помощь с курткой, — подсказывала ее речь тела», — рассказывает журналист издания о первой встрече с Екатериной.

«Ребята всегда хотят показать, что они герои, и готовы защитить тебя», — сказала Екатерина. «Но я пришла сюда не для того чтобы быть девушкой. Когда-то наша армия это поймет».

Около 70 000 женщин служат в украинской армии, из которых 5500 находятся на боевых позициях. По словам военных, лейтенант Екатерина — единственная женщина-боевой пилот в украинской армии, которая служит на передовой вертолетной базе с десятками пилотов-мужчин. Украина не позволяет обнародовать фамилии пилотов из соображений безопасности.

«Я бы хотела, чтобы больше женщин летало», — сказала лейтенант Екатерина, добавив, что она была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.

По ее словам, очень мало женщин учатся на пилота в Харьковском национальном университете Воздушных сил. Но шесть девушек обратились к ней в Instagram за советом. «Я стараюсь подбадривать их и говорить им, что у них все получится», — сказала она.

Екатерина откровенно признает, что ее способности часто подвергаются сомнению из-за того, что она женщина.

«Так в любой профессии, когда ты женщина, — не только в армии», — сказала она.

Вдохновение для полетов появилось у Катрины в детстве на авиабазе, где ее отец служил офицером. Когда ей было 10 лет, ее подвезли на вертолете Ми-8, и она решила стать пилотом.

В 16 лет Екатерина поступила в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где была единственной девушкой. Летчица вспоминает, что однажды преподаватель спросил ее: «Что ты здесь делаешь? Это не для девочек. Ты не справишься».

Однако продолжать воплощать свою мечту ей помогла инструктор, работавшая на вертолетных симуляторах.

«Она сказала мне никого не слушать, и я подумала: „Если она может летать, почему я нет?“ — рассказала Екатерина.

Лейтенант Екатерина редко видится со своей семьей и пообещала прокатить младшую сестру, но только после войны. Она ни с кем не встречается и не имеет близких друзей в своей бригаде.

«Я летаю, смотрю на свою страну, думаю, как она прекрасна. А когда попадаем на передовую и вижу, что села и города, дома и заводы сожжены и разбомблены, я думаю: Как мы дошли до такого в XXI веке? — признается летчица.

Ранее в ВСУ объяснили, будут ли мобилизовывать женщин.

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