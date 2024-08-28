Россия уже несколько недель не может оттеснить украинские войска из Курской области, несмотря на большую огневую мощь. Неудача обусловлена не только нехваткой личного состава, но и приоритетами Москвы, сосредоточенной на продвижении своих войск на Донбассе.

Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на массированные удары России по беспилотникам и ракетам по Украине, подтверждающие ее военную мощь, Россия до сих пор пытается вернуть захваченную Украиной территорию в Курской области и сообщает о попытках украинских войск прорваться в Белгородскую область.

По словам западных официальных лиц и военных экспертов, неудача России в отражении крупного иностранного вторжения со времен Второй мировой войны связана не только с проблемами с личным составом и разведкой, но и с приоритетами. Хотя Россия была удивлена наступлением на Курск, она все еще ориентирована на захват Покровска в Донбассе, и командиры не спешат выводить войска с этого фронта.

"Цель российского летнего наступления — по крайней мере, завладеть Покровском", — отметил полковник Маркус Рейснер, ответственный за развитие сил в главной военной академии Австрии.

Через три недели после вторжения в Курск, российские успехи у Покровска продолжают расти, хоть и медленно. По словам Рейснера, российские войска продолжают продвигаться в Покровск, и "любое ослабление российского импульса от передислокаций не заметно". Несмотря на это, Москва начала реагировать на события в Курске, опрокинув туда тысячи своих солдат и угрожая ответными мерами.

Причины неудачи России в Курской области

Официальные лица и эксперты указывают, что российские войска в Курске не имели достаточного количества и опыта для быстрого реагирования на украинское вторжение. Войска не были оснащены необходимым оружием и техникой для противодействия украинцам.

Благодаря разведданным от западных союзников Украине удалось точнее определить расположение российских сил в регионе и найти менее защищенные участки для захвата, пояснил бывший российский и советский дипломат Николай Соков.

В настоящее время ФСБ, а не генеральный штаб российских войск, отвечает за управление реагированием на вторжение в Курск.

На сегодняшний день украинские войска контролируют около 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен почти 600 российских военных, сообщил генерал Александр Сырский. Эти данные не подлежат независимой проверке.

РФ наращивает силы

Россия планирует долгосрочную конфронтацию на границе с Украиной, наращивая силы в Курске. Реакция Москвы была "медленной, но методической". Россия развернула ударные вертолеты и усилила артиллерийские удары по украинским позициям.

Минобороны России заявило, что за минувшие сутки под Курском погибли 400 украинских военных и уничтожены 30 единиц техники, но эти данные не подлежат независимой проверке. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что у России сейчас есть 30 000 военных в регионе, тогда как американские чиновники оценивают, что для вытеснения украинцев России нужно по меньшей мере 50 000 солдат.

Полковник Рейснер отметил, что российское подкрепление уже "заметно замедлило" продвижение украинских войск в регионе. Москва решила, что тратить ресурсы на полное отражение вторжения с тактически незначимой территории не является эффективным использованием ее военного могущества, поскольку это вынуждает Украину тратить собственные силы на содержание захваченных территорий.

Риски и последствия

Интенсивные бомбардировки Украины на этой неделе продемонстрировали, что у России достаточно ударных дронов и ракет для уничтожения украинских войск, если будет иметь точные разведданные. В то же время Россия может опасаться нанести ущерб собственным гражданам из-за возможности аварии на Курской АЭС, расположенной примерно в 25 милях от боевых действий. Рафаэль Мариано Гросси, глава атомного агентства ООН, отметил, что станция является «крайне уязвимой».

Полковник Рейснер считает, что российские авиаудары по Украине, по всей вероятности, частично направлены на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от проблем в Курске. Кремль в свою очередь подчеркивает, что события не останутся без ответа: "Подобные враждебные действия не могут оставаться без соответствующего реагирования", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ситуация на Покровском направлении очень напряженная: враг продолжает наступать, и западные СМИ выражают опасения относительно возможности потери Покровска украинскими войсками. Некоторые эксперты также предупреждают о потенциальной угрозе для Днепра

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